NBA／安戴托昆波左比目魚肌拉傷 專家舉杜蘭特示警

公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在昨天對塞爾蒂克比賽第三節因傷退場，在經過核磁共振檢查後，確認為左比目魚肌、也就是小腿肌拉傷，預計會缺席例行賽最後3場比賽，進入每日觀察和評估名單。

安戴托昆波本季一共出賽72場，符合聯盟頒發競爭年度獎項的資格，場均攻下30.4分11.5籃板6.5助攻1.2抄截1.1阻攻。他在缺席的6場比賽中，公鹿取得3勝3敗的成績。公鹿目前48勝31敗， 排名東區第2。

安戴托昆波是在奔跑過程中沒有出現對抗情況下突然倒地，最後一拐一拐地走回休息室。儘管賽後檢查所幸不是阿基里斯腱受損，然而醫學專家傑佛瑞斯（Evan Jeffries）卻示警，雖然這種一級拉傷通常需要1到2週的時間來恢復，但如果為了要趕上季後賽而強行回歸，恐怕會有後續問題。

傑佛瑞斯還特別舉杜蘭特（Kevin Durant）為例，他就是在2019年季後賽對火箭的系列賽發生同樣的比目魚肌傷勢，結果總冠軍賽回歸後卻在一次突破中遭遇阿基里斯腱撕裂，導致整整報銷一個賽季。

季後賽首輪將在台灣時間4月21日登場，以目前排名來說，公鹿很有可能會在首輪對上76人或熱火。