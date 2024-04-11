籃球／中信愛傳球專案獲認可 帶學生赴大巨蛋觀賽 

籃球助攻反毒，跨域公益躍國際，中國信託商業銀行2022年啟動「愛傳球」專案，攜手新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校成立籃球社團，協助學生穩定就學、提升反毒意識，13日更將邀請兩校籃球社學生「開箱」台北大巨蛋，觀摩職籃賽事。

「愛傳球」專案獨特性獲國際組織認可，7日在巴拿馬舉辦的「2024年社會工作教育與社會發展世界聯合會議」（簡稱SWSD 2024）上，與來自全球各地約80個國家、逾千位社工及學者專家分享專案成效。

中國信託金融控股公司行政長高人傑表示，中國信託為台灣唯一同時設立職業籃球隊及反毒教育基金會的企業，藉由整合集團資源，期待能幫助更多偏鄉或弱勢孩子。

「愛傳球」專案除攜手前職籃選手及籃球教練，每周至平溪國中、楊梅國中秀才分校進行籃球訓練課程，更不定期邀請新北中信特攻籃球隊（簡稱「中信特攻」）球員擔任客座教練，寒暑假則攜手中國信託反毒教育基金會辦理反毒桌遊體驗及營隊活動，透過籃球課程及反毒教育，建立孩子的生活目標並增加自信心。

專案推動兩年來已協助約70位青少年，問卷調查顯示，前測時僅2%學生認為加入籃球隊有益升學，經過一學期籃球訓練，後測認為籃球有助升學的學生提升至20%，且多數學生因為打籃球而提升自信、快樂，認識更多朋友並遠離不良環境。

SWSD 2024由聯合國經濟及社會理事會諮詢單位聯合主辦，包含國際社會福利協會、國際社會工作學院協會及國際社會工作者聯合會，「愛傳球」專案顧問台北大學社會工作學系教授陳芬苓、助理教授施侒玓出席SWSD 2024時提到，這群青少年藉由籃球運動，提升注意力與團隊紀律，穿上球衣有助學生建立榮譽感，孩子開始思考自己的未來發展。

平溪國中訓育體育組組長陳俊彥表示，「愛傳球」專案間接改變了學生行為，「有孩子擔心若遲交作業會挨罰暫停上籃球課，還先抱病趕到學校交作業，再請病假回家。」籃球魔力同樣影響楊梅國中秀才分校安置住宿的學生，班導師吳宇玄透露，以往周二或周三才願意回到學校的孩子，現在因為周一與籃球教練有約，周日晚上就準時回到學校。

為協助「愛傳球」專案學生訂定目標，中國信託銀行將於本周六舉辦「愛傳球友誼賽」，邀請平溪國中、楊梅國中秀才分校籃球社共計37名學生透過比賽以球會友，並於賽後前往台北大巨蛋觀摩中信特攻職籃賽事。

去年NBA球星波特（Michael Porter Jr.）來台為反毒代言，曾與球星近距離互動的楊梅國中秀才分校邱同學表示，因為參加「愛傳球」專案而有幸看到NBA球星，沒想到這次還有機會去台北大巨蛋看比賽，他期待親眼看到中信特攻劉人豪的控球美技。還沒有去過台北大巨蛋的平溪國中羅同學最希望在現場看到阿巴西灌籃，並期許自己認真學習籃球技巧，讓球技更加精進。