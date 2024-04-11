NBA／金塊教頭稱約柯奇無人能擋 灰狼愛德華：看起來很難守

西區前2的金塊與灰狼今天正面交鋒，約柯奇（Nikola Jokic）繳出41分11籃板7助攻的統治級數據，幫助金塊以116：107擊退灰狼，金塊教頭馬龍（Michael Malone）直言，當今聯盟沒有球員能一對一守住約柯奇。

約柯奇面對聯盟防守效率第1的灰狼，全場20投16中，高效率砍進41分，對此馬龍表示，「約柯奇總是進行身體碰撞，不會迴避。戈貝爾（Rudy Gobert）有天會成為名人堂球員，他會被視為這代最佳防守者，這正好說明約柯奇有多偉大，我不認為NBA有人能一對一防守約柯奇。」

灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）被問到防守約柯奇有多難，他回應，「我不知道，我不用防他，但看起來很難，這人真的沒辦法防守。」愛德華還稱讚約柯奇的防守能力，「他一直擋住前往籃下的路徑，所以我沒有其他選擇，只能投籃。」

約柯奇上季不敵76人中鋒安比德（Joel Embiid），無緣MVP三連霸，今年他再度成為大熱門，這場比賽有望幫他加分，不過約柯奇謙虛表示，「我認為我打得很好，這支球隊打得很好，聯盟中有許多人打出非常棒的比賽，有幾個人該拿這個獎。」

根據「FOX Sports」網站數據統計，目前MVP前三熱門依序是約柯奇、獨行俠後衛唐西奇（Luka Doncic）及雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。前綠衫軍球星皮爾斯（Paul Pierce）則發文表示，「約柯奇今晚鎖定MVP。」