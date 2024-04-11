快訊

獨／北投虐嬰案外案 「拔蘿蔔」事件孩童手遭拉扯脫臼

地震救援第9天 中和礦場蒼蠅聚集飄散異味鎖定熱區

今年全球百萬美元富豪移民人數將創紀錄 美國人最愛取得這些國家護照

NBA／獨行俠確定4年3度季後賽打快艇 厄文盛讚唐西奇是MVP

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇。 美聯社
唐西奇。 美聯社

獨行俠今天以111：92輕取熱火，近18戰豪取16勝，贏球後奪下西南組冠軍，季後賽首輪確定面對快艇，這是兩隊近4季第3次首輪對決，2021和2022年都是快艇晉級。

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）全場得到29分9籃板9助攻，厄文（Kyrie Irving）砍進25分，熱火則以赫洛（Tyler Herro）攻下21分7籃板6助攻表現最佳。

快艇本季對戰獨行俠有2勝1敗優勢，今天快艇以108：124不敵太陽後，獨行俠爭奪西區第4機率尚未歸零，但必須剩下2場都贏，且快艇面對爵士和火箭都輸。唐西奇生涯打過28場季後賽，有13場對手是快艇，戰績5勝8敗，輸掉2次系列賽。

厄文是本場比賽最大贏家，因獨行俠拿到本季第50勝，加上他已出賽超過50場，將獲得100萬美元激勵獎金，他受訪時強調，「我們知道還有事情沒完成，但我們確實要為這個小小勝利慶祝一下，休息室還有人沒經歷過50勝，這是整個組織從上到下的努力。」

厄文也盛讚唐西奇值得拿下MVP，「我們知道今年會有多特別，從練習時就能感受到，唐西奇一直在展示這點，他在場上更常發聲，提醒隊友和我，這是一位MVP的樣子。」

Kyrie Irving Luka Doncic 快艇 獨行俠

延伸閱讀

NBA／獨行俠50勝到手首輪再戰快艇 厄文獲3222萬獎金

NBA／唐西奇創獨行俠隊史單季得分紀錄 基德：未來場均40分

NBA／唐西奇缺陣照贏勇士 基德：厄文帶來贏球希望

NBA／唐西奇「大三元」擋不下勇士 獨行俠7連勝告終

相關新聞

NBA／西區龍頭爭霸戰！金塊約柯奇狂砍41分擒殺灰狼

金塊與灰狼上演西區龍頭之爭，戰況膠著到第四節中段，灰狼陷入近3分鐘得分乾旱，金塊趁勢將分差拉開，以116：107贏球。金塊贏球後站上西區第1，領先灰狼和雷霆1場勝差。 本場比賽戰況相當激烈，上半

NBA／獨行俠50勝到手首輪再戰快艇 厄文獲3222萬獎金

已取得西區季後賽門票的獨行俠隊，今天在出戰熱火隊的比賽中，靠著先發5人得分皆上雙位數，其中唐西奇（Luka Doncic...

NBA／「再不換腎就會死」 前灌籃王羅賓森坦言病況不容樂觀

3屆NBA灌籃王得主「跳豆」羅賓森（Nate Robinson）飽受腎衰竭病情所苦，和病魔奮戰已經長達數年，而他在近期受訪時坦言病況並不理想，目前正在積極尋求換腎，若沒有遇到轉機恐命不久矣。 羅

NBA／老鷹少主楊恩傷癒復出！末節不上主力遭黃蜂大逆轉

老鷹球星楊恩（Trae Young）因左指韌帶撕裂缺席23場比賽，今天傷癒復出面對黃蜂，只打21分鐘就得到14分11助攻，老鷹三節打完領先15分，但末節用非主力球員陣容被逆轉，終場以114：115輸球

NBA／缺陣23戰回歸化身百分百男孩 楊恩：感覺很好

老鷹隊當家球星楊恩（Trae Young）2月因左手手指韌帶斷裂動手術，已經缺陣一個半月，今天總算回歸，但黃蜂隊布里吉斯...

NBA／獨行俠確定4年3度季後賽打快艇 厄文盛讚唐西奇是MVP

獨行俠今天以111：92輕取熱火，近18戰豪取16勝，贏球後奪下西南組冠軍，季後賽首輪確定面對快艇，這是兩隊近4季第3次首輪對決，2021和2022年都是快艇晉級。 獨行俠球星唐西奇（Luka

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。