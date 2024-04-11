NBA／獨行俠確定4年3度季後賽打快艇 厄文盛讚唐西奇是MVP

獨行俠今天以111：92輕取熱火，近18戰豪取16勝，贏球後奪下西南組冠軍，季後賽首輪確定面對快艇，這是兩隊近4季第3次首輪對決，2021和2022年都是快艇晉級。

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）全場得到29分9籃板9助攻，厄文（Kyrie Irving）砍進25分，熱火則以赫洛（Tyler Herro）攻下21分7籃板6助攻表現最佳。

快艇本季對戰獨行俠有2勝1敗優勢，今天快艇以108：124不敵太陽後，獨行俠爭奪西區第4機率尚未歸零，但必須剩下2場都贏，且快艇面對爵士和火箭都輸。唐西奇生涯打過28場季後賽，有13場對手是快艇，戰績5勝8敗，輸掉2次系列賽。

厄文是本場比賽最大贏家，因獨行俠拿到本季第50勝，加上他已出賽超過50場，將獲得100萬美元激勵獎金，他受訪時強調，「我們知道還有事情沒完成，但我們確實要為這個小小勝利慶祝一下，休息室還有人沒經歷過50勝，這是整個組織從上到下的努力。」

厄文也盛讚唐西奇值得拿下MVP，「我們知道今年會有多特別，從練習時就能感受到，唐西奇一直在展示這點，他在場上更常發聲，提醒隊友和我，這是一位MVP的樣子。」