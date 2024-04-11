NBA／獨行俠50勝到手首輪再戰快艇 厄文獲3222萬獎金

已取得西區季後賽門票的獨行俠隊，今天在出戰熱火隊的比賽中，靠著先發5人得分皆上雙位數，其中唐西奇（Luka Doncic）一人就拿下29分、9籃板、9助攻領軍下，以111：92輕取熱火，不僅幫助自己鎖定西區第4、5種子的位置，也助東區的尼克隊搶下季後賽門票。

獨行俠在今天與熱火之戰取勝後，拿下賽季第50勝，成為西區本季第5支50勝的球隊，而這一勝也讓今天攻下25分的主控厄文（Kyrie Irving）合約中的獎金條款啟動，因獨行俠單季拿下50勝，個人也出賽滿50場，他將獲得100萬美元（約台幣3222萬元）的激勵獎金。

談到幫助球隊拿下賽季第50勝，厄文說：「我知道我們的工作都還沒有完成，這只是個開始，但我們確實要為這個小小勝利慶祝一下，畢竟我們更衣室裡有些人還沒有經歷過50勝。」

獨行俠也鎖定了西南組龍頭位置，並與快艇將以西區第4、5種子晉級到季後賽，儘管獨行俠也還保有爭奪第4名取得首輪主場優勢的機會，但對手已經確定將會是近5年季後賽第3度在首輪碰頭的快艇。

根據統計數據，獨行俠一哥唐西奇生涯打過的28場比賽中，有近半數的13場就是對上快艇，且前兩次交手最終都由快艇勝出晉級到第二輪，無疑成為唐西奇季後賽生涯的一大考驗。