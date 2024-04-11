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NBA／史上第4人！哈勒戴與塞爾蒂克簽破億美元延長合約

聯合新聞網／ 綜合報導

現年33歲的明星後衛哈勒戴（Jrue Holiday）休賽季被交易到塞爾蒂克，打出聯盟第一戰績。據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他將和塞爾蒂克簽下一筆4年1.35億美元的延長合約。

哈勒戴拒絕下賽季3730萬美元的球員選項，新合約2027-28賽季才會結束。報導指出，這筆簽約為塞爾蒂克省下數百萬薪資空間，並有望保留住泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與懷特（Derrick White）的核心陣容。

哈勒戴成為自詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、霍福特（Al Horford）後，第4位在33歲之後，簽下破億美元延長合約的球員。

哈勒戴以頂尖防守能力聞名，本季出賽68場，平均12.5分5.4籃板4.9助攻，三分球命中率43.1%創個人生涯新高，底角三分命中率62%，是過去25年聯盟所有球員中第一名（至少50次出手）。

Jrue Holiday 塞爾蒂克

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