NBA／大三元製造機霸氣回「龜」 衛少距200里程碑差一步
快艇隊明星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天在對戰太陽隊的比賽中發揮全能身手，斬獲16分、15籃板、15助攻超狂大三元，幫助球隊以105：92擊敗太陽隊，鎖定西區前4種子，這也是衛少本季首度大三元。
以大三元製造機聞名的衛斯特布魯克是單季、生涯累計大三元紀錄保持人，但本季首次大三元等了整整450天，上一次已經是去年的1月15日，賽後衛少的總得分也升至歷史第24名。
衛斯特布魯克繼去年11月後首度先發就繳出驚人成績，「15+15+15」的數據是快艇隊史首次，也是本季聯盟第3人，前兩位分別是唐西奇（Luka Doncic）和約柯奇（Nikola Jokic），「這對我來說並不稀奇，因為我知道我做足準備，無論在場上待多久我都會做好準備，感謝教練和隊友信任我。」
7年前的今天，衛斯特布魯克以50分、16籃板、10助攻成績打破「大O」羅伯森（Oscar Robertson）單季最多大三元紀錄，而在今天賽後，衛少生涯累積大三元次數達199次，最快下一場就能達標200次里程碑，持續堆疊「衛少障礙」，「不管球隊需要什麼、教練指派什麼，我的工作就是每晚替球隊提供能量。」
2023-24 NBA即時比分
▪愛德華生涯新高51分 灰狼逆轉巫師返西區第一！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言