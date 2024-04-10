NBA／大三元製造機霸氣回「龜」 衛少距200里程碑差一步

快艇隊明星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天在對戰太陽隊的比賽中發揮全能身手，斬獲16分、15籃板、15助攻超狂大三元，幫助球隊以105：92擊敗太陽隊，鎖定西區前4種子，這也是衛少本季首度大三元。

以大三元製造機聞名的衛斯特布魯克是單季、生涯累計大三元紀錄保持人，但本季首次大三元等了整整450天，上一次已經是去年的1月15日，賽後衛少的總得分也升至歷史第24名。

衛斯特布魯克繼去年11月後首度先發就繳出驚人成績，「15+15+15」的數據是快艇隊史首次，也是本季聯盟第3人，前兩位分別是唐西奇（Luka Doncic）和約柯奇（Nikola Jokic），「這對我來說並不稀奇，因為我知道我做足準備，無論在場上待多久我都會做好準備，感謝教練和隊友信任我。」

Players with a 15/15/15 game this season:



Jokic

Luka



And now, Russell Westbrook. pic.twitter.com/H1tpLJQ2Ho — StatMuse (@statmuse) 2024年4月10日

7年前的今天，衛斯特布魯克以50分、16籃板、10助攻成績打破「大O」羅伯森（Oscar Robertson）單季最多大三元紀錄，而在今天賽後，衛少生涯累積大三元次數達199次，最快下一場就能達標200次里程碑，持續堆疊「衛少障礙」，「不管球隊需要什麼、教練指派什麼，我的工作就是每晚替球隊提供能量。」