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NBA／快艇開局35：4攻勢毛骨悚然！太陽布克：沒做好準備

聯合新聞網／ 綜合報導
布克談開局就被快艇打爆，是全隊沒做好準備。 路透
布克談開局就被快艇打爆，是全隊沒做好準備。 路透

太陽今天主場迎戰快艇，開局被打出4：35攻勢，第二節最多落後達37分，儘管下半場展開大反撲，一度追到7分差，終場仍以92：105輸球。由於鵜鶘擊敗拓荒者，太陽跌落至西區第7，落後鵜鶘1場勝差。

太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）缺陣，快艇則是雙星雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden）不在。首節太陽表現荒腔走板，全隊19投2中只拿10分；反觀快艇23投15中攻下37分，喬治（Paul George）一人就進帳13分。

第二節快艇持續在傷口上撒鹽，打出一波16：6攻勢，分差擴大到37分，半場打完以66：33領先。太陽下半場棄用長人，第三節一口氣追回17分，第四節更一度追到剩7分，但喬治隨後接管戰局，且太陽進攻再次熄火，比賽最後1分鐘淪為垃圾時間。

杜蘭特（Kevin Durant）全場22投8中，攻下21分，比爾（Bradley Beal）有19分7籃板5火鍋，布克（Devin Booker）全場11投僅1中，罰球11投10中，拿到12分5助攻。

太陽明天要飛到洛杉磯，再次與快艇交手，布克受訪時被問到為何輸這麼慘，他說，「他們（快艇）做好上場準備，而我們沒有。」

當被問到休息室低迷的氣氛，布克則回應，「放輕鬆，明天還有一次機會。」他自曝還沒和其他隊友談過這場比賽，肯定會在飛機上和大家聊聊，自己也很生氣。

Bradley Beal Devin Booker Kevin Durant Paul George 太陽 快艇

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