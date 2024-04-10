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NBA／建議湖人與騎士交易 皮爾斯：讓詹姆斯父子退役巡迴

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
皮爾斯建議湖人應該和騎士交易，讓詹姆斯父子能夠攜手在家鄉進行退役巡迴。 美聯社
皮爾斯建議湖人應該和騎士交易，讓詹姆斯父子能夠攜手在家鄉進行退役巡迴。 美聯社

湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）日前宣布投入NBA選秀會，不少人都期待父子聯手的畫面能在下賽季上演，退役球星皮爾斯（Paul Pierce）就提議，假使湖人今年季後早早就遭到淘汰，應該送出詹姆斯換回騎士隊米契爾（Donovan Mitchell），並讓詹姆斯父子能夠攜手在家鄉進行退役巡迴。

39歲的詹姆斯過去幾年來不斷釋出希望與兒子布朗尼同隊打球的訊息，這也讓布朗尼宣布投入選秀後，是否牽動詹姆斯的未來動向備受關注；皮爾斯日前透露，布朗尼之所以會選在大一球季打完就投入選秀，主因是詹姆斯已經產生「退意」，希望能夠盡快完成父子連線的夢想。

皮爾斯今天再度在錄製節目時提出大膽的提案，假使湖人在附加賽就出局，應該考慮與騎士進行詹姆斯換米契爾的交易案，讓詹姆斯回到家鄉球隊結束生涯，如果騎士願意，更能透過選秀選入布朗尼，讓父子倆一起進行詹姆斯的退役巡演。

另一方面米契爾顯然也對留在騎士興致缺缺，湖人也確實對於招攬他表達過興趣，不過除了詹姆斯外，湖人恐必須貼上不少未來選秀權作為交易籌碼。

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