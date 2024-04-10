快訊

2024澎湖花火節攻略！一次滿足跳島、海上看煙火所有願望

黃子佼女愛徒和他解約！「嚴重抵觸我的道德底線」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／熱火2OT苦勝老鷹仍是東區老8 教頭盛讚小將約維奇

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火小將約維奇(左)得到23分。 路透
熱火小將約維奇(左)得到23分。 路透

正在爭奪東區前6的熱火今作客老鷹，兩隊打進二度延長，老鷹陷入得分荒，熱火終場以117：111帶走勝利。

第四節讀秒階段老鷹落後2分，球星墨瑞（Dejounte Murray）上籃，結果阿德巴約（Bam Adebayo）妨礙中籃形成平手，熱火最後一擊交給赫洛（Tyler Herro）失手，進入延長賽。

延長賽熱火靠著海史密斯（Haywood Highsmith）外線扳平比數，墨瑞連續錯失兩次絕殺機會，進入二度延長。隨後老鷹熄火只得4分，讓熱火收下勝利。

赫洛攻下33分全場最高，巴特勒（Jimmy Butler）有25分8籃板9助攻，約維奇（Nikola Jovic）砍進23分8籃板。老鷹方面，墨瑞繳出23分13助攻13籃板大三元，杭特（De'Andre Hunter）23分11籃板表現次佳。

熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）賽後盛讚約維奇的表現，「我經常提醒自己約維奇20歲了，他每個月都變得更好，你今晚能看見這點，他攻防兩端都很出色。」

熱火目前戰績44勝35敗，仍暫居東區第8，落後第6的溜馬1.5場勝差，落後第7的76人0.5場。老鷹則是36勝43敗，暫居東區第10，落後第9的公牛1場勝差。

熱火 老鷹

延伸閱讀

NBA／老鷹打附加賽好消息 楊恩參與訓練回歸倒數

NBA／墨瑞延長賽連吃波爾辛吉斯3次 綠衫軍教頭：刻意練習

NBA／遭老鷹墨瑞準絕殺 塞爾蒂克最後1擊還搞笑收場

NBA／老鷹墨瑞0.1秒致勝球氣走綠衫軍 出手44次受訪提KOBE

相關新聞

NBA／沙波尼斯連61場「雙十」中斷 國王領先20分遭雷霆翻盤

國王今天作客雷霆一度領先20分，但下半場完全崩盤，終場以105：112輸球。國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）全場只有8分13籃板，中斷連61場「雙十」紀錄。 雷霆一哥亞歷山大

NBA／兩隊全場只有2罰！公鹿大勝綠衫軍卻傷字母哥

塞爾蒂克隊和公鹿隊今天上演東區前2種子的強權對決，戰況卻一面倒，公鹿首節就取得16分領先，第二節差距擴大到20分，一路領...

NBA／熱火2OT苦勝老鷹仍是東區老8 教頭盛讚小將約維奇

正在爭奪東區前6的熱火今作客老鷹，兩隊打進二度延長，老鷹陷入得分荒，熱火終場以117：111帶走勝利。 第四節讀秒階段老鷹落後2分，球星墨瑞（Dejounte Murray）上籃，結果阿德巴約（

NBA／同樣被交易至黃蜂 前雷霆伯坦斯遭老戰友忽略超尷尬

昨日雷霆和黃蜂之戰，最終雷霆以121：118險勝黃蜂，先前在交易截止日前，雷霆交易來老將海瓦德（Gordon Hayward），送出曼恩（Tre Mann）和伯坦斯（Davis Bertans）。昨天

NBA／老鷹打附加賽好消息 楊恩參與訓練回歸倒數

老鷹隊當家球星楊恩（Trae Young）2月因左手手指韌帶斷裂動手術，已經缺陣一個半月，好消息是他獲准回歸訓練，且能進...

NBA／湯普森讚賞柯瑞跳投機制：但歐巴馬更喜歡我的投籃

勇士隊湯普森（Klay Thompson）和柯瑞（Steph Curry）組成的「浪花兄弟」，被許多人認為是NBA歷史上最偉大的後場組合之一，他們聯手超過十年，也攜手打破許多紀錄，贏得4座冠軍戒指，而

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。