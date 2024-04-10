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NBA／熱火2OT苦勝老鷹仍是東區老8 教頭盛讚小將約維奇
正在爭奪東區前6的熱火今作客老鷹，兩隊打進二度延長，老鷹陷入得分荒，熱火終場以117：111帶走勝利。
第四節讀秒階段老鷹落後2分，球星墨瑞（Dejounte Murray）上籃，結果阿德巴約（Bam Adebayo）妨礙中籃形成平手，熱火最後一擊交給赫洛（Tyler Herro）失手，進入延長賽。
延長賽熱火靠著海史密斯（Haywood Highsmith）外線扳平比數，墨瑞連續錯失兩次絕殺機會，進入二度延長。隨後老鷹熄火只得4分，讓熱火收下勝利。
赫洛攻下33分全場最高，巴特勒（Jimmy Butler）有25分8籃板9助攻，約維奇（Nikola Jovic）砍進23分8籃板。老鷹方面，墨瑞繳出23分13助攻13籃板大三元，杭特（De'Andre Hunter）23分11籃板表現次佳。
熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）賽後盛讚約維奇的表現，「我經常提醒自己約維奇20歲了，他每個月都變得更好，你今晚能看見這點，他攻防兩端都很出色。」
熱火目前戰績44勝35敗，仍暫居東區第8，落後第6的溜馬1.5場勝差，落後第7的76人0.5場。老鷹則是36勝43敗，暫居東區第10，落後第9的公牛1場勝差。
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