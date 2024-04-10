正在爭奪東區前6的熱火今作客老鷹，兩隊打進二度延長，老鷹陷入得分荒，熱火終場以117：111帶走勝利。

第四節讀秒階段老鷹落後2分，球星墨瑞（Dejounte Murray）上籃，結果阿德巴約（Bam Adebayo）妨礙中籃形成平手，熱火最後一擊交給赫洛（Tyler Herro）失手，進入延長賽。

Officials call goaltending on Bam Adebayo, and we're tied at 101. pic.twitter.com/V2HiXTJiDp — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) 2024年4月10日

延長賽熱火靠著海史密斯（Haywood Highsmith）外線扳平比數，墨瑞連續錯失兩次絕殺機會，進入二度延長。隨後老鷹熄火只得4分，讓熱火收下勝利。

赫洛攻下33分全場最高，巴特勒（Jimmy Butler）有25分8籃板9助攻，約維奇（Nikola Jovic）砍進23分8籃板。老鷹方面，墨瑞繳出23分13助攻13籃板大三元，杭特（De'Andre Hunter）23分11籃板表現次佳。

熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）賽後盛讚約維奇的表現，「我經常提醒自己約維奇20歲了，他每個月都變得更好，你今晚能看見這點，他攻防兩端都很出色。」

熱火目前戰績44勝35敗，仍暫居東區第8，落後第6的溜馬1.5場勝差，落後第7的76人0.5場。老鷹則是36勝43敗，暫居東區第10，落後第9的公牛1場勝差。