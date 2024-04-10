NBA／沙波尼斯連61場「雙十」中斷 國王領先20分遭雷霆翻盤

昨日雷霆和黃蜂之戰，最終雷霆以121：118險勝黃蜂，先前在交易截止日前，雷霆交易來老將海瓦德（Gordon Hayward），送出曼恩（Tre Mann）和伯坦斯（Davis Bertans）。昨天

2024-04-09 18:51