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NBA／沙波尼斯連61場「雙十」中斷 國王領先20分遭雷霆翻盤
國王今天作客雷霆一度領先20分，但下半場完全崩盤，終場以105：112輸球。國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）全場只有8分13籃板，中斷連61場「雙十」紀錄。
雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）傷癒復出，但上半場國王雙衛福克斯（De'Aaron Fox）和艾利斯（Keon Ellis）合砍41分，半場打完領先雷霆19分。
下半場戰況風雲變色，亞歷山大第三節獨得17分，帶隊追到3分差。末節戰況膠著，互有領先，亞歷山大關鍵時刻連得6分，雷霆打出一波8：0強勢收尾。
亞歷山大全場22投11中，罰球20投16中，攻下40分7籃板。多特（Luguentz Dort）進帳18分全隊次高，霍姆葛倫（Chet Holmgren）有15分9籃板2抄截2阻攻。
國王方面，福克斯投進7顆三分球，得到33分8籃板6助攻，艾利斯外線15投8中，拿到本季新高26分，還有7籃板5助攻3阻攻。沙波尼斯只拿到8分13籃板5助攻，還發生6次失誤。
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