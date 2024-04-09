NBA／同樣被交易至黃蜂 前雷霆伯坦斯遭老戰友忽略超尷尬
昨日雷霆和黃蜂之戰，最終雷霆以121：118險勝黃蜂，先前在交易截止日前，雷霆交易來老將海瓦德（Gordon Hayward），送出曼恩（Tre Mann）和伯坦斯（Davis Bertans）。昨天的比賽是兩隊交易過後首次交手，賽後雷霆也把前隊友曼恩找來與大家一起合照，卻忽略伯坦斯，形成尷尬局面。
同樣身為前隊友的的伯坦斯原本也跑到正中間想要一起合照，不過似乎沒人理他，大家都忙著與曼恩喬拍照姿勢，最後伯坦斯才示意讓他們自己拍就好，這段影片也在推特上瘋傳，許多球迷感同身受的表示這好像我，也認為這畫面令人難過。
賽後威廉斯（Jalen Williams）跳出來澄清，他說道是伯坦斯自認待的沒有曼恩久，才默默飄走，不是刻意不理他。曼恩隨後也發了一則限動，秀出多名前隊友的球衣，並表示感謝大家的愛。
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