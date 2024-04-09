NBA／湯普森讚賞柯瑞跳投機制：但歐巴馬更喜歡我的投籃

勇士隊湯普森（Klay Thompson）和柯瑞（Steph Curry）組成的「浪花兄弟」，被許多人認為是NBA歷史上最偉大的後場組合之一，他們聯手超過十年，也攜手打破許多紀錄，贏得4座冠軍戒指，而到底誰的投射能力比較強，湯普森今天給出說法。

湯普森今日上格林的節目時，指出最欣賞柯瑞跳投的地方，就是他獨有的投籃機制：「我想這一切起源於柯瑞跳投時產生的能量。他的體重大概只有快90公斤，但他是如何能夠如此準確且輕鬆地在35英呎外投籃？我認為這來自於他的腿部力量，他非常強壯，還有他是如何那麼快速地出手，無論是運球投籃還是接球後出手跳投，這都令人瘋狂。」

Stephen Curry and Klay Thompson have each made 250 or more threes in the same season for the fourth time in their careers.



No other duo has done this even once ☔️ pic.twitter.com/tN57AUtZdQ — Golden State Warriors (@warriors) 2024年4月8日

湯普森補充說道，「這就是我欣賞他投籃的地方，他能從各種不同的角度和位子出手。只要他的肩膀正對籃框就有可能會投進，尤其最讓人印象深刻的就是他能非常快速地投籃。」

柯瑞是目前聯盟歷史上命中最多三分球的記錄保持者，而湯普森則擁有單場投進最多14顆三分球的聯盟紀錄，兩人各據一方山頭。儘管外界多認為柯瑞才是三分球的代名詞，同時開啟了「大三分時代」，甚至湯普森也認證柯瑞的投籃獨樹一格，但他永遠不會忘記在跳投方面曾經有贏過隊友的時刻：「有一件事我贏過柯瑞，這可能是我一生中最美好的時刻，那就是2015年我們在白宮時，當時的總統歐巴馬（Barack Obama）說我的跳投比柯瑞還要好看，那是我對他唯一的勝利，也許你的三分命中率更高，命中數也更多，但總統歐巴馬更喜歡我的投籃。」

"It's insane."



Klay identified what he admires most about Steph's jump shot ⤵https://t.co/5iDGWl9CT0 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2024年4月9日