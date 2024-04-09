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NBA／湯普森讚賞柯瑞跳投機制：但歐巴馬更喜歡我的投籃

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森指出最欣賞柯瑞投籃的地方。 美聯社
湯普森指出最欣賞柯瑞投籃的地方。 美聯社

勇士隊湯普森（Klay Thompson）和柯瑞（Steph Curry）組成的「浪花兄弟」，被許多人認為是NBA歷史上最偉大的後場組合之一，他們聯手超過十年，也攜手打破許多紀錄，贏得4座冠軍戒指，而到底誰的投射能力比較強，湯普森今天給出說法。

湯普森今日上格林的節目時，指出最欣賞柯瑞跳投的地方，就是他獨有的投籃機制：「我想這一切起源於柯瑞跳投時產生的能量。他的體重大概只有快90公斤，但他是如何能夠如此準確且輕鬆地在35英呎外投籃？我認為這來自於他的腿部力量，他非常強壯，還有他是如何那麼快速地出手，無論是運球投籃還是接球後出手跳投，這都令人瘋狂。」

湯普森補充說道，「這就是我欣賞他投籃的地方，他能從各種不同的角度和位子出手。只要他的肩膀正對籃框就有可能會投進，尤其最讓人印象深刻的就是他能非常快速地投籃。」

柯瑞是目前聯盟歷史上命中最多三分球的記錄保持者，而湯普森則擁有單場投進最多14顆三分球的聯盟紀錄，兩人各據一方山頭。儘管外界多認為柯瑞才是三分球的代名詞，同時開啟了「大三分時代」，甚至湯普森也認證柯瑞的投籃獨樹一格，但他永遠不會忘記在跳投方面曾經有贏過隊友的時刻：「有一件事我贏過柯瑞，這可能是我一生中最美好的時刻，那就是2015年我們在白宮時，當時的總統歐巴馬（Barack Obama）說我的跳投比柯瑞還要好看，那是我對他唯一的勝利，也許你的三分命中率更高，命中數也更多，但總統歐巴馬更喜歡我的投籃。」

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