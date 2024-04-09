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NBA／公鹿吞4連敗瑞佛斯開會檢討 字母哥盼找回打球樂趣

聯合新聞網／ 綜合報導
安戴托昆波。 美聯社
安戴托昆波。 美聯社

公鹿近期輸巫師、灰熊和暴龍等弱隊，昨天又不敵尼克吞4連敗。據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公鹿主帥瑞佛斯（Doc Rivers）賽後和9名主要輪換球員開會檢討。

公鹿昨天第三節被尼克大逆轉，瑞佛斯賽後強調，「這支球隊有許多好球員，不應該經歷這種情況。每隊都有球員受傷，我必須找出解決方案。」

查拉尼亞則撰文指出，瑞佛斯邀請9名老將開會，盼藉此擺脫低迷，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在會議中點出隊友們沒有享受比賽，他也質問自己，「我上一次對某人扣籃，並在場上大吼大叫是什麼時候？」安戴托昆波強調大家必須找回打球的快樂。

公鹿球星里拉德（Damian Lillard）則對球隊現況感到樂觀，「雖然聽起來很瘋狂，但我的感覺很好。我討厭過去兩周的比賽方式，不過都已經過去了。當我在休息室看向四周時，我相信我們擁有的經驗。」

Damian Lillard Doc Rivers Giannis Antetokounmpo 公鹿

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