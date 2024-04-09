NBA／談格林強硬作風是生錯年代 K湯：少了他像球隊缺心臟

勇士球星湯普森（Klay Thompson）今天作客隊友格林（Draymond Green）的節目，格林詢問湯普森，對自己生涯一直領到技術犯規、被禁賽和遭驅逐的看法，盼能得到真實回應。

湯普森認為格林不像這個世代的球員，「聯盟與2、30年前大不相同，以前每場比賽碰撞都很激烈，現在是2020年代，時代改變了。我知道你的想法是好的，你是籃球史上最棒的贏家之一，這比任何數據還重要。對我來說勝率是最重要的，包含季後賽和例行賽最高勝率，當你不在場上時，我們有一部分感覺消失。」

湯普森也向格林說明他的重要性，「我和柯瑞（Stephen Curry）都是好人，如果沒有你，我們永遠無法像現在這樣自由發揮。當你不在場時，球隊會出現巨大缺口。對手會很高興你不在場上因此放鬆，因為我們的力量、打手和球隊心臟不在場上。」

勇士2015到2018年期間奪下3冠，卻在2019-20賽季西區墊底，2022年捲土重來奪下冠軍，如今又面臨西區第10困境。湯普森對格林說，「我們一起經歷許多戰鬥，登上山頂，下來後又爬回去。現在我們有另一個機會，這幾年過得很辛苦，但我們仍在奮鬥。」