NBA／灰狼爭奪西區龍頭傳好消息！唐斯有望例行賽歸隊
正在爭奪西區龍頭的灰狼傳出好消息，明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）日前因左膝半月板撕裂，預計要到季後賽才能復出，如今有消息指出進度超前，有望在季後賽前回歸。
據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）消息，唐斯已回歸參加團隊練習，離傷癒復出不遠。
唐斯本季出賽60場，平均得到22.1分8.4籃板3.0助攻，他在3月7日面對拓荒者的比賽受傷，缺陣後灰狼打出11勝5敗戰績，目前戰績與金塊相同，因對戰優勢暫居西區第1，領先第3的雷霆1場勝差。
灰狼只剩下4場例行賽，對手依序是巫師、金塊、老鷹和太陽，查拉尼亞指出唐斯狀況很樂觀，能在季後賽前復出，有可能選在下周一面對太陽的比賽復出。
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