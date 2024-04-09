NBA／柯瑞休兵照贏 勇士搶進附加賽

兩年前奪下隊史第8座總冠軍的勇士隊，今年戰績起起伏伏，至少確保有爭奪季後賽門票的資格；昨天儘管當家球星柯瑞休息，但「浪花兄弟」搭檔湯普森轟下32分，助隊以118：110擊敗爵士隊，加上同天西區第11名的火箭隊延長賽敗給獨俠行隊，讓勇士確定搶下最後一席附加賽資格。

NBA例行賽進入尾聲，分區排名前6的隊伍直接晉級季後賽，分區7到10名隊伍要透過附加賽爭取最後2席季後賽資格，第7和第8的隊伍只要1勝就能出線，排名第9和第10的隊伍要連拿2勝才能搭上季後賽末班車。排名第10的勇士昨天讓36歲的柯瑞輪休，教頭柯爾解釋，柯瑞已出賽71場，是2016到17年賽季後的最多，「休息對他下周會很有幫助。」