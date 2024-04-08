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NBA／「皇之子」布朗尼投入選秀 巴克利不樂見父子聯手

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯渴望能夠上演NBA首見的「父子聯手」戲碼。 法新社
詹姆斯渴望能夠上演NBA首見的「父子聯手」戲碼。 法新社

「皇之子」布朗尼（Bronny James）宣布參加2024年NBA選秀後讓球迷都興奮了起來，距離看到NBA史上第一對父子檔打球又更近一步。不過，NBA傳奇球星巴克利（Charles Barkley）卻不希望布朗尼和他爸聯手，還在節目上受訪時解釋原因。

「我不希望詹姆斯（LeBron James）跟他兒子一起打，我希望布朗尼可以走出自己的路並打響自己的名號。若是他去詹姆斯的球隊，我認為這會讓布朗尼過度曝光，因為詹姆斯是這個世代最明亮的一顆星。我認為這孩子需要自己離開去打拼，這樣他才可以成長為一個球員並獨當一面。大家不會想要自己的孩子在那樣的壓力下打球，我真的不希望布朗尼跟詹姆斯聯手。」巴克利說道。

皮爾斯（Paul Pierce）日前也在Fox的《Undisputed》節目時表示，他認為布朗尼的父親詹姆斯是他做出這個決定的原因。幾天前，詹姆斯承認自己在聯盟的職業生涯即將結束。根據皮爾斯的觀點，布朗尼正把握機會進入聯盟，以便與他的父親同隊。皮爾斯表示：「我相信這是詹姆斯之前所說造成的影響。『我剩下的時間不多了。』因此他想與兒子一起打球，現在是最好的時候。」

布朗尼在南加州大學的第一年充滿了起伏。他去年7月曾經歷過心臟骤停休養5個月，也影響布朗尼本賽季的表現。多以替補身分上場的他場均得分只有4.8分，籃板為2.8個，助攻為2.1個，這可能會讓他在NBA選秀上面臨一些困難，不過部分NBA球隊認為其防守能力已經符合聯盟強度。至於《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）則補充，布朗尼不會以「和父親同隊」作為唯一考量。

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