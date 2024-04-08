NBA／灰狼力爭西區龍頭優勢 主帥：今年季後賽會很艱難

客場擊退湖人後，灰狼以54勝24敗的戰績重返西區第一，有機會自2003-04年賽季之後，隊史第2次取得分區龍頭寶座。倘若例行賽剩餘4場比賽全都拿下，灰狼有機會追平隊史單季最多勝場紀錄。

賽後談到重奪西區王座，此戰轟出31分的中前鋒悍將里德（Naz Reid）表示：「這是我們一整個賽季的目標。這是我們所渴望的東西，我們一直在談論這個。顯然，我們希望戰績排行榜對我們有利，所以我們必須全力以赴，爭取更好的排名。」

至於主帥芬奇（Chris Finch）則認為，無論例行賽排第幾名，今年季後賽肯定都會很艱難。

「西區第一能為我們帶來很大的優勢，但不管你是排名第一、第二還是第三，今年的季後賽都將非常艱難，很可能是有史以來最困難的季後賽了。所以，能把握住任何優勢都會非常關鍵。我們沒有特別強調要拿西區第一，但我知道我們的球員內心都瞄準這樣的目標。」芬奇說。

紀錄顯示，灰狼本季已經有16次在客場贏對手兩位數分差，創下隊史單季紀錄；此外，灰狼本季客場戰績來到26勝14敗，全聯盟僅次於綠衫軍的27勝13敗。