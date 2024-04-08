快訊

旗下嚮辣、初瓦56人食物中毒 王品集團致歉：沒任何理由推諉責任

地牛翻身！花蓮縣近海16點45分規模4.5地震 最大震度3級

中職／流浪桃猿還是回不了桃園 草皮狀況一致認為不符標準

NBA／灰狼力爭西區龍頭優勢 主帥：今年季後賽會很艱難

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
灰狼期盼搶下西區龍頭，掌握季後賽所有主場優勢。 法新社
灰狼期盼搶下西區龍頭，掌握季後賽所有主場優勢。 法新社

客場擊退湖人後，灰狼以54勝24敗的戰績重返西區第一，有機會自2003-04年賽季之後，隊史第2次取得分區龍頭寶座。倘若例行賽剩餘4場比賽全都拿下，灰狼有機會追平隊史單季最多勝場紀錄。

賽後談到重奪西區王座，此戰轟出31分的中前鋒悍將里德（Naz Reid）表示：「這是我們一整個賽季的目標。這是我們所渴望的東西，我們一直在談論這個。顯然，我們希望戰績排行榜對我們有利，所以我們必須全力以赴，爭取更好的排名。」

至於主帥芬奇（Chris Finch）則認為，無論例行賽排第幾名，今年季後賽肯定都會很艱難。

「西區第一能為我們帶來很大的優勢，但不管你是排名第一、第二還是第三，今年的季後賽都將非常艱難，很可能是有史以來最困難的季後賽了。所以，能把握住任何優勢都會非常關鍵。我們沒有特別強調要拿西區第一，但我知道我們的球員內心都瞄準這樣的目標。」芬奇說。

紀錄顯示，灰狼本季已經有16次在客場贏對手兩位數分差，創下隊史單季紀錄；此外，灰狼本季客場戰績來到26勝14敗，全聯盟僅次於綠衫軍的27勝13敗。

相關新聞

NBA／獨行俠雙星合砍85分逆轉火箭 勇士鎖定西區前10

獨行俠今天主場迎戰火箭一度陷入22分落後，靠著艾克森（Dante Exum）追平三分球拖進延長，加上球星厄文（Kyrie Irving）全場狂砍48分，終場以147：136贏球。火箭吞下5連敗，與勇士

NBA／76人馬克西狂轟生涯新高52分 紀錄直追艾佛森

76人昨天客場擊敗灰熊，今背靠背對馬刺，當家球星安比德（Joel Embiid）輪休，馬克西（Tyrese Maxey）挺身而出，狂轟52分再創生涯新高，最終在二度延長賽以133：126擊敗馬刺，76

NBA／不要把我換下場！喬治末節大爆發逆轉騎士 自曝飆分原因

快艇今天主場迎戰騎士一度落後26分，喬治（Paul George）末節覺醒狂轟23分，帶隊上演大逆轉，以120：118贏球。 騎士上半場狂轟80分，第三節一度領先快艇26分，不過騎士本節熄火，快

NBA／「皇之子」布朗尼投入選秀 巴克利不樂見父子聯手

「皇之子」布朗尼（Bronny James）宣布參加2024年NBA選秀後讓球迷都興奮了起來，距離看到NBA史上第一對父子檔打球又更近一步。不過，NBA傳奇球星巴克利（Charles Barkley）

NBA／灰狼力爭西區龍頭優勢 主帥：今年季後賽會很艱難

客場擊退湖人後，灰狼以54勝24敗的戰績重返西區第一，有機會自2003-04年賽季之後，隊史第2次取得分區龍頭寶座。倘若例行賽剩餘4場比賽全都拿下，灰狼有機會追平隊史單季最多勝場紀錄。 賽後談到

NBA／替補出發成勇士最佳解答 庫明加：上場後就全力以赴

勇士隊今日在缺少當家球星柯瑞（Stephen Curry）下，以118比110擊敗爵士鎖定附加賽席次。先前膝蓋肌腱炎缺席6場比賽的庫明加（Jonathan Kuminga）回歸，替補出發拿下21分10

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。