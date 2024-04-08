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T1聯盟／攻戰大巨蛋推紀念商品 阿巴西、林秉聖拍宣傳照嗆聲

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿巴西（左）和林秉聖合拍「攻戰大巨蛋」商品宣傳照。圖／特攻隊提供
阿巴西（左）和林秉聖合拍「攻戰大巨蛋」商品宣傳照。圖／特攻隊提供

史上第一次的台灣職業籃壇盛事「攻戰大巨蛋」將於本周末登場，兩支「攻蛋」球隊新北中信特攻隊和台北台新戰神隊推出限定紀念商品，並由特攻「黑豹」阿巴西和戰神「齊天大聖」林秉聖攜手拍攝宣傳照，邀請球迷朋友穿上紀念T、手舉應援毛巾，一同「攻戰大巨蛋」。

阿巴西和林秉聖搭檔拍攝宣傳照時，為營造對戰氛圍，畫面設定嚴肅表情互視，平時好感情的兩人頻頻笑場，直呼「對看真的太不習慣」。

昔日戰友變成對手，大巨蛋職籃首戰歷史性的第一球將由誰投進？中信特攻總教練「光哥」李逸驊曾表示，要讓阿巴西灌籃拿下首分，阿巴西自信回應：「雖然大家都知道戰術做給我，我的進攻難度會增加，但我會全力以赴不讓光哥失望，三分球我也可以！」林秉聖則霸氣地說：「無論對手在哪出手，我一定會抄走他的球，第一球一定由我投進。」

首次來到臺北大巨蛋的兩位球員，不約而同大讚球場高質感的內裝以及廣闊視野，也號召球迷進場享受不一樣的比賽氛圍。

兩隊特別推出「攻戰大巨蛋」限定商品，包含限量水洗紀念T及應援毛巾，將於13日台北大巨蛋的兩隊商品部開賣。

目前4月13、14日賽事預售票數量都銷售破14000張，此次座位區分為一壘側戰神區及三壘側特攻區，場內B2層「攻戰席」及看台區應援席、後援席及輪椅席皆仍有座位可供選擇。

阿巴西（左）和林秉聖合拍「攻戰大巨蛋」商品宣傳照。圖／特攻隊提供
阿巴西（左）和林秉聖合拍「攻戰大巨蛋」商品宣傳照。圖／特攻隊提供
阿巴西（左）和林秉聖合拍「攻戰大巨蛋」商品宣傳照。圖／特攻隊提供
阿巴西（左）和林秉聖合拍「攻戰大巨蛋」商品宣傳照。圖／特攻隊提供

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