NBA／遭詹皇「肘擊」卻沒獲得關心 巫師小將：沒運動家精神

日前湖人作客巫師的比賽中，詹姆斯(LeBron James)在一次轉身突破，手肘打到巫師小將阿夫迪賈（Deni Avdija）的頭部，裁判判定為惡意犯規，也讓阿夫迪賈被迫提前退場。儘管後續檢查沒有腦震盪，但他仍憤怒表示，雖然詹皇應該不是故意的，不過對方完全沒關心他的狀況，缺乏運動家精神。

阿夫迪賈接受《Eurohoops》訪問時說道，「我沒有腦震盪，這是一個好消息。雖然這不是什麼大不了的事情，但如果我被打到臉部，或我打中某人的臉部，我會關心對方，同時也會希望他過來關心我，但他卻沒這麼做，這讓我有點生氣，身為一個人，好歹也要過來問一下，『你還好嗎？』這可以展現出運動家精神。但沒關係，這沒什麼，我已經釋懷了。」

阿夫迪賈是2020年首輪第9順位新秀，生涯4季都待在巫師，2月對上鵜鶘時曾飆出43分、15籃板和3助攻，寫下個人NBA生涯代表作。本季阿夫迪賈打出生涯年，目前先發71場，繳出場均14.4分、7.2籃板和3.7助攻，三分命中率為生涯新高的37.7%，