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NBA／達生涯萬分里程碑 布朗感謝綠衫軍球迷相挺

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
塞爾蒂克隊主將布朗（右）達到生涯10000分里程碑。美聯社
塞爾蒂克隊主將布朗（右）達到生涯10000分里程碑。美聯社

賽前累積生涯得分9983分，塞爾蒂克隊主將布朗（Jaylen Brown）今天對上拓荒者隊沒花太多時間，下半場開打不到40秒就達到生涯10000分里程碑，加上「綠衫軍」以124：107拿下主場13連勝，讓布朗紀錄夜雙喜臨門。

27歲的布朗是2016年選秀會「探花」，生涯8個球季都身披「綠衫軍」戰袍；今天在球隊主將泰托姆（Jayson Tatum）右膝受傷缺陣下，布朗攻下全場最高26分，帶出團隊6人得分兩位數攻勢。

布朗第三節達到生涯10000分後的暫停時間，「綠衫軍」主場TD花園響起布朗達到新里程的消息，波士頓球迷用起立鼓掌獻給布朗，他回到球場時也揮手微笑和球迷互動致意。

「感覺很棒，尤其所有支持者從第一天開始就如此支持我。」布朗感性說，生涯前期自己狀態有些起起伏伏，不過也得到很多不同機會來進步，同時也肩負更多責任，而球迷也是始終支持自己，「我感受到這些喜愛。」

塞爾蒂克教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）提到，布朗非常努力，這幾年逐漸成長成攻守兩端都全面的選手，「能執教這樣的選手達成如此里程碑，而且是其中一份子，這是很酷的事情。」

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