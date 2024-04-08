NBA／透納雙十演出加關鍵罰球 溜馬險勝熱火保東區第6

東區第6名之爭，溜馬靠著透納（Myles Turner）繳出22分13籃板的雙十表現，並在最後關鍵時刻把握兩罰機會，在主場以117比115驚險擊退熱火。

溜馬穩住東區第6名席次，加上76人今天也在延長賽拿下勝利，使得輸球的熱火排名跌到東區第8，與76人有著0.5場勝差，落後溜馬1.5場勝差。

右手食指脫臼仍帶傷上陣繳出好表現的透納表示，「我們知道現在是什麼時候，我們能掌握自己的命運。在每年的這個時候，我覺得做出一些犧牲是必要的。就像現在每個人都在處理一些各自事情，所以你必須堅持下去，打落牙齒和血吞。」

Myles Turner showing love to his family after the big win 🫶 pic.twitter.com/vP6eZnrZjG — Indiana Pacers (@Pacers) 2024年4月7日

溜馬整場比賽一路領先，直到比賽剩3分14秒時，熱火打出一波12比4的高潮，將比分差距縮小至2分差。隨後薛帕德（Ben Sheppard）的上籃、奈史密斯（Aaron Nesmith）的兩罰俱中和席亞康（Pascal Siakam）的三分球立即做出回應，讓溜馬在剩下1分58秒時，拉開到7分領先優勢。最後11秒時，赫洛（Tyler Herro）砍進三分，熱火再次將比分追至1分差，但透納關鍵兩罰命中驚險為溜馬鎖定勝局。

溜馬全隊7人得分上雙，麥克康奈爾（T.J. McConnell）攻下22分，席亞康18分，奈史密斯16分，托平（Obi Toppin）13分，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）12分8助攻，奈哈德（Andrew Nembhard）10分。

相較於溜馬的多點開花，熱火陣中4人得分破20，巴特勒（Jimmy Butler）攻下全場最高的27分7籃板8助攻，赫洛（Tyler Herro）貢獻21分，阿德巴約（Bam Adebayo）20分12籃板，馬丁（Caleb Martin）20分，約維奇（Nikola Jovic）也有18分進帳。

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