快訊

習近平為何安排520前見馬英九？ 馬習二會掀3效應

東港漁船失聯6天、巡護七號今發現船體 但廣播鳴笛皆無回應

避免血管壁像年輪逐漸變厚 權威醫指高血脂治療重點其實不是控制LDL

NBA／黑馬魔術擊潰公牛站上東區第3 教頭：專注能做的事

聯合新聞網／ 綜合報導
魔術狀元班切羅(左)。 美聯社
魔術狀元班切羅(左)。 美聯社

例行賽進入尾聲，本季東區最大黑馬魔術持續提高排名，今天又在主場以113比98擊潰公牛，加上騎士不敵76人，排名上升至東區第3。

公牛首節只得14分，前三節打完陷入17分落後，不過球星德羅展（DeMar DeRozan）末節挺身而出，接連單打成功，一度將分差縮小到6分，但隨後公牛連續失誤，魔術打出一波12：1，奠定勝基。

魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）得到24分全隊最高，薩格斯（Jalen Suggs）19分5助攻2抄截，佛爾茲（Markelle Fultz）攻進17分創本季新高。公牛以德羅展22投13中，進帳30分表現最佳。

魔術贏球後戰績46勝32敗與尼克相同，由於對戰優勢暫居東區第3，落後東區第2的公鹿1場勝差，領先騎士0.5場，溜馬則是1.5場。魔術總教練莫斯利（Jamahl Mosley）表示，「最後4場排名會變動很大，我們要專注自己能做的事，這才是最重要的。」

魔術最後4場的對手依序是火箭、公鹿、76人及公鹿，最近公鹿苦吞4連敗，魔術有望搶下東區第2種子。

公牛 魔術

相關新聞

NBA／獨行俠雙星合砍85分逆轉火箭 勇士鎖定西區前10

獨行俠今天主場迎戰火箭一度陷入22分落後，靠著艾克森（Dante Exum）追平三分球拖進延長，加上球星厄文（Kyrie Irving）全場狂砍48分，終場以147：136贏球。火箭吞下5連敗，與勇士

NBA／76人馬克西狂轟生涯新高52分 紀錄直追艾佛森

76人昨天客場擊敗灰熊，今背靠背對馬刺，當家球星安比德（Joel Embiid）輪休，馬克西（Tyrese Maxey）挺身而出，狂轟52分再創生涯新高，最終在二度延長賽以133：126擊敗馬刺，76

NBA／不要把我換下場！喬治末節大爆發逆轉騎士 自曝飆分原因

快艇今天主場迎戰騎士一度落後26分，喬治（Paul George）末節覺醒狂轟23分，帶隊上演大逆轉，以120：118贏球。 騎士上半場狂轟80分，第三節一度領先快艇26分，不過騎士本節熄火，快

NBA／柯瑞休兵、湯普森轟32分 勇士退爵士確定打附加賽

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天對爵士隊休兵，但有「浪花兄弟」搭檔湯普森（Klay Thompson...

NBA／詹姆斯休兵、戴維斯傷退 灰狼單節轟46分擊倒湖人

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天因病缺席和灰狼隊的比賽，湖人另名大將戴維斯（Anthony...

NBA／達生涯萬分里程碑 布朗感謝綠衫軍球迷相挺

賽前累積生涯得分9983分，塞爾蒂克隊主將布朗（Jaylen Brown）今天對上拓荒者隊沒花太多時間，下半場開打不到4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。