NBA／黑馬魔術擊潰公牛站上東區第3 教頭：專注能做的事

例行賽進入尾聲，本季東區最大黑馬魔術持續提高排名，今天又在主場以113比98擊潰公牛，加上騎士不敵76人，排名上升至東區第3。

公牛首節只得14分，前三節打完陷入17分落後，不過球星德羅展（DeMar DeRozan）末節挺身而出，接連單打成功，一度將分差縮小到6分，但隨後公牛連續失誤，魔術打出一波12：1，奠定勝基。

魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）得到24分全隊最高，薩格斯（Jalen Suggs）19分5助攻2抄截，佛爾茲（Markelle Fultz）攻進17分創本季新高。公牛以德羅展22投13中，進帳30分表現最佳。

魔術贏球後戰績46勝32敗與尼克相同，由於對戰優勢暫居東區第3，落後東區第2的公鹿1場勝差，領先騎士0.5場，溜馬則是1.5場。魔術總教練莫斯利（Jamahl Mosley）表示，「最後4場排名會變動很大，我們要專注自己能做的事，這才是最重要的。」

魔術最後4場的對手依序是火箭、公鹿、76人及公鹿，最近公鹿苦吞4連敗，魔術有望搶下東區第2種子。