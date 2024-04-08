聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／76人馬克西狂轟生涯新高52分 紀錄直追艾佛森
76人昨天客場擊敗灰熊，今背靠背對馬刺，當家球星安比德（Joel Embiid）輪休，馬克西（Tyrese Maxey）挺身而出，狂轟52分再創生涯新高，最終在二度延長賽以133：126擊敗馬刺，76人贏球後反超熱火，登東區第7。
76人第四節尾聲落後7分，馬克西連砍8分，又助攻隊友貝頓（Nicolas Batum）外線命中反超1分，但馬刺夏帕尼（Julian Champagnie）立刻回敬三分球。76人剩2.1秒，馬克西上籃打進2分，將比賽進入延長。
延長賽雙方持續拉鋸，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）追平球沒中，進入二度延長。馬刺比賽最後3分半鐘沒得分，76人打出一波10：0攻勢拿下勝利。
馬克西全場41投19中，罰球12投全進，拿到生涯新高52分，他本季第3度得分破50，隊史第4位有如此表現的球員，同時是2005年艾佛森（Allen Iverson）後，76人隊史客場最高得分，當時艾佛森對老鷹攻下53分。
馬刺狀元溫班亞瑪此役則是狂砍33分18籃板6助攻，還送出7次火鍋，但也發生多達9次失誤。
2023-24 NBA即時比分
▪獨行俠雙星合砍85分逆轉火箭 勇士鎖定西區前10！這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言