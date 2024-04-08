NBA／76人馬克西狂轟生涯新高52分 紀錄直追艾佛森

76人昨天客場擊敗灰熊，今背靠背對馬刺，當家球星安比德（Joel Embiid）輪休，馬克西（Tyrese Maxey）挺身而出，狂轟52分再創生涯新高，最終在二度延長賽以133：126擊敗馬刺，76人贏球後反超熱火，登東區第7。

76人第四節尾聲落後7分，馬克西連砍8分，又助攻隊友貝頓（Nicolas Batum）外線命中反超1分，但馬刺夏帕尼（Julian Champagnie）立刻回敬三分球。76人剩2.1秒，馬克西上籃打進2分，將比賽進入延長。

Tyrese Maxey sends it to OVERTIME with the clutch layup to beat the buzzer 🚨



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延長賽雙方持續拉鋸，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）追平球沒中，進入二度延長。馬刺比賽最後3分半鐘沒得分，76人打出一波10：0攻勢拿下勝利。

馬克西全場41投19中，罰球12投全進，拿到生涯新高52分，他本季第3度得分破50，隊史第4位有如此表現的球員，同時是2005年艾佛森（Allen Iverson）後，76人隊史客場最高得分，當時艾佛森對老鷹攻下53分。

馬刺狀元溫班亞瑪此役則是狂砍33分18籃板6助攻，還送出7次火鍋，但也發生多達9次失誤。