NBA／「鵜鶘殺手」魔力不再！麥凱倫聯手威廉森斷太陽連勝

排名西區第7的鵜鶘今於主場正面對決第6的太陽，麥凱倫（C.J. McCollum）轟下31分5助攻4籃板，搭配威廉森（Zion Williamson）29分10籃板7助攻的全能表現，終場以113比105力壓太陽。鵜鶘不僅中止近期4連敗更斬斷太陽的3連勝，雙方戰績沒有勝差，但由於太陽取得2勝1敗的對戰優勢，仍維持西區第6名席次。

鵜鶘開局手感不佳，前7次三分出手皆未命中，首節打完以19比26落後；第二節麥凱倫和艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）找回手感，兩人一共投進9記三分球讓鵜鶘半場打完反倒取得6分超前。下半場兩隊你來我往，太陽始終沒能將比分追近，最終鵜鶘以8分之差擊敗太陽贏下這場關鍵戰役。

今天送出5記麻辣鍋包括第四節賞給杜蘭特（Kevin Durant）的1次重要阻攻，威廉森談及他在防守端的進步時表示，「我能感覺到對手會試著針對我的防守做進攻。我看了影片，並不喜歡那種感覺，因此我開始更加重視防守，努力提升自己，這樣如果面臨這情況時，我就能夠自信應對。」

CE CONTRE MONSTRUEUX DE ZION WILLIAMSON SUR KEVIN DURANT 💀💀💀💀pic.twitter.com/up1Se7D4Or — The Daily Dunk (@dailydunkfr) 2024年4月8日

前3次面對鵜鶘皆轟下50分以上，有著鵜鶘殺手美名的布克（Devin Booker），此戰三分球6投0中「只」得到25分7助攻，比爾（Bradley Beal）三分球8投7中轟下全場最高33分，杜蘭特也拿下23分，太陽板凳群一共僅貢獻7分種下敗因。

鵜鶘方面，除了雙星的發揮外，艾爾瓦拉多全場投進5顆三分拿下15分，墨菲（Trey Murphy III）13分，丹尼爾斯（Dyson Daniels）也有10分進帳。

「太陽本季揍了我們兩次，我們不想再讓他們贏了。」艾爾瓦拉多賽後說。