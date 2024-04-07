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NBA／昔日搭檔見證33號球衣退休 小加索成灰熊隊史第2人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
小加索是灰熊隊史第2位球衣退休的球星。 美聯社
小加索是灰熊隊史第2位球衣退休的球星。 美聯社

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灰熊今天為現年39歲的西班牙球星小加索（Marc Gasol）舉辦了33號球衣退休儀式，他成為了藍道夫（Zach Randolph）的50號球衣之後，隊史第2位獲此殊榮的球星。

小加索一共為灰熊效力長達11個賽季，場均可以攻下15.2分7.7籃板3.4助攻1.5阻攻，生涯累積3次入選明星賽，1次年度最佳第一隊和2次年度最佳第二隊，並且在2012-13賽季榮獲年度最佳防守球員。 2018-19年離開曼菲斯加入暴龍後，小加索如願奪下總冠軍。

除了在NBA的成就外，小加索在國際舞台上同樣發光發熱，協助西班牙贏得兩面奧運銀牌，2次世界盃冠軍和2次歐錦賽冠軍。

在今天的退休儀式上，昔日一同創造老八傳奇的隊友康利（Mike Conley）、藍道夫、艾倫（Tony Allen）等隊友都現身見證這重要時刻，當然老哥加索（Pau Gasol）也沒有缺席。另外暴龍隊友羅瑞（Kyle Lowry）和主帥諾斯（Nick Nurse）也都一起共襄盛舉。

其中康利更是從昨天鳳凰城打完比賽後立即趕往曼菲斯，之後又要去洛杉磯準備明天和湖人的客場比賽，完全展現力挺搭檔的深厚情誼。

小加索過去曾經連續7場幫助灰熊打進季後賽，創造成軍以來最風光的時期，2013年更打進西區冠軍賽。目前他保有灰熊隊史上出賽時間（25917）、先發場次（762）、投籃命中數（4341）、罰球數（2701）、籃板數（5952）和阻攻數（1,135）的紀錄。並且在出賽場次（769）、得分（11684）和助攻（2639）排名第2。

昔日灰熊主力一同現身見證小加索榮耀時刻。 美聯社
昔日灰熊主力一同現身見證小加索榮耀時刻。 美聯社

加索兄弟的球衣分別被湖人和灰熊退役。 美國聯合通訊社
加索兄弟的球衣分別被湖人和灰熊退役。 美國聯合通訊社

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