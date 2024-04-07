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NBA／灌籃王飛進名人堂 卡特感動落英雄淚：不曾想過

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
卡特正式邁向名人堂。 美聯社
卡特正式邁向名人堂。 美聯社

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「飛人」卡特（Vince Carter）經典扣籃畫面流傳超過20年，今年他和畢拉普斯（Chauncey Billups）和衛斯特（Jerry West）等一同入選2024年奈史密斯籃球名人紀念堂，讓昔日「飛人」數度落下感動英雄淚。

2024年名人堂入唐儀式將在今年8月舉行，今天正式公布入選的13位成員，最後矚目之一就是47歲的卡特。

提到入選名人堂的心得，卡特數度落淚，他透露內心百感交集，有太多感謝，「我非常欣賞名人堂的成員們，有機會成為其中一員，說出感想，這是我不曾想過能到達的層級。」接續他露出笑容說道：「但他們讓我入選，所以我欣然接受。」

曾8度入選全明星成員卡特是1999年NBA新人王，生涯22個球季效力過暴龍隊、籃網隊、獨行俠隊、灰熊隊、老鷹隊、魔術隊、國王隊和太陽隊，累積得分25728分，排在史上第21位；就算「高齡」43歲，卡特2019到20年的最後一個賽季在老鷹仍有60場出賽，場均還有5.0分、2.1籃板。

47歲的畢拉普斯是5度明星賽成員，2004年和活塞隊贏得總冠軍賽並獲得總冠軍賽MVP，目前是拓荒者隊教練；活塞當年冠軍成員包括漢米爾頓（Richard Hamilton）、R・華勒斯（Rasheed Wallace）、普林斯（Tayshaun Prince）和華勒斯（Ben Wallace）等，畢拉普斯當年總冠軍系列賽場均有21.0分、5.2助攻，助隊5場擊敗湖人隊。

華勒斯2021年已經進入名人堂，現在畢拉普斯也加入行列。

卡特(左)和畢拉普斯一同入選名人堂。 美聯社
卡特(左)和畢拉普斯一同入選名人堂。 美聯社

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