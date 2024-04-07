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NBA／重蹈覆轍！安比德復出違反聯盟程序 76人遭罰10萬美元

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德先前緊急宣告復出卻違反程序，讓76人又吞下一張罰單。 美聯社
安比德先前緊急宣告復出卻違反程序，讓76人又吞下一張罰單。 美聯社

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就在76人陷入戰績麻煩之際，當家中鋒安比德（Joel Embiid）克服左膝半月板傷勢問題緊急回歸，3場比賽僅打了84分鐘就拿下83分，展現驚人效率，也讓球隊拉出一波4連勝高潮，迅速縮小了和熱火、溜馬之間的差距，有機會重新奪回東區前6名席次。

但安比德強勢復出的結果卻意外讓球團面臨到聯盟處分，NBA官方認定，由於76人違反聯盟有關球員復出即時狀態更新的程序，必須罰款10萬美元（約台幣321萬）。

根據聯盟的處分解釋，安比德在與雷霆交手的前一天，狀態並未列在可出賽名單，但開賽前不久狀態又突然改為出賽存疑，最終在缺陣29場情況下正式復出，並協助贏得該場勝利，但這些即時狀態的變動並未事先知會聯盟。

這並非安比德因出賽狀態變化第一次被聯盟罰款。先前在面對金塊時，安比德賽前15分鐘突然決定缺席了與MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic）的對決，因此被聯盟認定違法傷病報告相關規定，罰款76人7萬5000美元。

而在2年前，76人季後賽第二輪對熱火的第3戰前夕，安比德也是用類似此次未即時更新狀態的模式重返球場，當時76人就曾被聯盟罰款5萬美元。

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