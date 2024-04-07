NBA／約柯奇大三元穆雷回歸助陣 金塊痛宰老鷹重回西區龍頭
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
金塊此戰迎來主控穆雷（Jamal Murray）復出，此戰攻下16分，搭配約柯奇（Nikola Jokic）砍下19分14籃板11助攻，完成本季第25次大三元，再加上凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）投進6記三分球拿下賽季新高的24分，終場金塊以142比110痛宰老鷹，重回西區龍頭寶座，領先灰狼0.5場勝差，星期四與灰狼交手的比賽將成為龍頭之爭的關鍵戰役。
金塊總教練馬龍（Michael Malone）表示，他目前更關心的是球隊的健康狀況，而不是球隊的排名。金塊隊在去年季後賽是西區第一種子，在西區享有所有的主場優勢，主場戰績10勝1敗，也幫助球隊贏得第一個NBA冠軍。
此戰金塊以56％的高命中率投進23顆三分球，波特（Michael Porter Jr.）投進4顆三分貢獻20分，替補穆雷的傑克森（Reggie Jackson）也砍進3記三分拿下18分，華森（Peyton Watson）13分進帳。
老鷹方面，先發五人得分全上雙，卡佩拉（Clint Capela）攻下19分12籃板，杭特（De'Andre Hunter）和波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）各拿下18分，強森（Jalen Johnson）17分，墨瑞（Dejounte Murray）14分進帳。
值得一提的是，穆雷在金塊生涯總得分累積8083分，超越全能好手李佛（Fat Lever），排名隊史第8；穆雷下一個超越目標將是貝克的8603分，並且挑戰成為隊史第7位破萬分的球員。
2023-24 NBA即時比分
▪湖人氣勢無法擋！近10戰勇奪9勝 排名衝上西區第8！這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言