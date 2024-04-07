NBA／約柯奇大三元穆雷回歸助陣 金塊痛宰老鷹重回西區龍頭

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金塊此戰迎來主控穆雷（Jamal Murray）復出，此戰攻下16分，搭配約柯奇（Nikola Jokic）砍下19分14籃板11助攻，完成本季第25次大三元，再加上凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）投進6記三分球拿下賽季新高的24分，終場金塊以142比110痛宰老鷹，重回西區龍頭寶座，領先灰狼0.5場勝差，星期四與灰狼交手的比賽將成為龍頭之爭的關鍵戰役。

金塊總教練馬龍（Michael Malone）表示，他目前更關心的是球隊的健康狀況，而不是球隊的排名。金塊隊在去年季後賽是西區第一種子，在西區享有所有的主場優勢，主場戰績10勝1敗，也幫助球隊贏得第一個NBA冠軍。

Nikola Jokic and Domantas Sabonis are the only players in NBA history to record 25+ triple-doubles in the same season. pic.twitter.com/r1VAFtdc6q — NBA History (@NBAHistory) 2024年4月7日

此戰金塊以56％的高命中率投進23顆三分球，波特（Michael Porter Jr.）投進4顆三分貢獻20分，替補穆雷的傑克森（Reggie Jackson）也砍進3記三分拿下18分，華森（Peyton Watson）13分進帳。

老鷹方面，先發五人得分全上雙，卡佩拉（Clint Capela）攻下19分12籃板，杭特（De'Andre Hunter）和波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）各拿下18分，強森（Jalen Johnson）17分，墨瑞（Dejounte Murray）14分進帳。

Nikola Jokic finds KCP and gets the triple-double 👀



18 PTS |12 REB |10 AST🃏#NBA #Nuggets #Nbahighlights pic.twitter.com/UELGYRcClV — BasketBall Ballers (@BasketBballer) 2024年4月7日

值得一提的是，穆雷在金塊生涯總得分累積8083分，超越全能好手李佛（Fat Lever），排名隊史第8；穆雷下一個超越目標將是貝克的8603分，並且挑戰成為隊史第7位破萬分的球員。