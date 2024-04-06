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NBA／亞歷山大缺席雷霆7戰6敗 主帥有信心例行賽尾聲回歸

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
亞歷山大(右)季末因傷休兵，連帶讓雷霆出現連敗亂流。 新華社
亞歷山大(右)季末因傷休兵，連帶讓雷霆出現連敗亂流。 新華社

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在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和威廉斯（Jalen Williams）兩大主力都缺席的情況下，客場作戰的雷霆以112比126落敗，吞下賽季首次3連敗。

雷霆仍排名西區第3，落後灰狼和金塊1場勝差，很可能例行賽就會以第3名作收；按照目前的排名，雷霆有可能會在首輪遇到太陽。

亞歷山大因四頭肌挫傷已經連續缺席3場比賽，本季當他未出賽，雷霆戰績是1勝6敗，其重要性不言可喻。

談到亞歷山大的傷勢是否會影響到即將來臨的季後賽，雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）表示他不認為愛將會缺席剩餘的例行賽。

「復出時間表是由亞歷山大的身體感覺來決定。我們只需要讓這一切自然發展。」戴格諾也強調，亞歷山大的恢復進度持續進步。

雷霆接下來將進行客場5連戰的最後一場，面對戰力貧弱的黃蜂，亞歷山大由於人在奧克拉荷馬市，將持續缺賽。

「我們需要確保他在養傷期間依然可以維持身體狀態，而且客場的健身房會更不方便他恢復。」戴格諾說。

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