NBA／亞歷山大缺席雷霆7戰6敗 主帥有信心例行賽尾聲回歸
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和威廉斯（Jalen Williams）兩大主力都缺席的情況下，客場作戰的雷霆以112比126落敗，吞下賽季首次3連敗。
雷霆仍排名西區第3，落後灰狼和金塊1場勝差，很可能例行賽就會以第3名作收；按照目前的排名，雷霆有可能會在首輪遇到太陽。
亞歷山大因四頭肌挫傷已經連續缺席3場比賽，本季當他未出賽，雷霆戰績是1勝6敗，其重要性不言可喻。
談到亞歷山大的傷勢是否會影響到即將來臨的季後賽，雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）表示他不認為愛將會缺席剩餘的例行賽。
「復出時間表是由亞歷山大的身體感覺來決定。我們只需要讓這一切自然發展。」戴格諾也強調，亞歷山大的恢復進度持續進步。
雷霆接下來將進行客場5連戰的最後一場，面對戰力貧弱的黃蜂，亞歷山大由於人在奧克拉荷馬市，將持續缺賽。
「我們需要確保他在養傷期間依然可以維持身體狀態，而且客場的健身房會更不方便他恢復。」戴格諾說。
2023-24 NBA即時比分
▪湖人笑了！國王追分6分鐘差點護一生 無緣逆轉綠衫軍 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言