NBA／唐西奇缺陣照贏勇士 基德：厄文帶來贏球希望

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獨行俠隊今天在球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）缺陣的情況下，靠著華盛頓（P.J. Washington）進帳轉隊後新高的32分，其中包括比賽最後4.1秒的關鍵上籃，以2分差距險勝勇士隊，讓明星後衛厄文（Kyrie Irving）都直言，今天是屬於華盛頓的夜晚。

今年2月透過交易轉戰獨行俠的華盛頓，儘管來到擁有兩大球星坐鎮的獨行俠，讓他在得分數據上有所下滑，不過在最近幾場比賽，華盛頓的出手次數也逐漸增加，尤其在今天與勇士之戰，華盛頓全場出手18次命中12球，其中包括三分球8投5中，進帳轉隊後的新高32分外帶5籃板5抄截2阻攻。

包含投進致勝球在內，華盛頓攻下轉隊後新高的32分，補上唐西奇缺陣火力。 路透

而華盛頓不僅頂下了唐西奇缺陣的得分缺口，還在比賽最後4秒接獲小哈德威（Tim Hardaway Jr.）的助攻擺進超前2分，加上勇士湯普森（Klay Thompson）最後一擊失手，終場獨行俠就以2分差距擊敗勇士。

談到華盛頓今天的表現，拿下26分的獨行俠厄文說：「他非常出色，從比賽開始時他的狀態你就知道這會是一個特別的夜晚，這就是我們所需要他的表現，特別是當我們陣中少了一些球員時，我們會需要他的進攻火力。」

而華盛頓也說：「今天唐西奇缺陣，我在進攻端必須打得更有侵略性，我努力地找到自己的進攻位置，在比賽初期就不斷嘗試進攻，試圖給對手的防守帶來壓力。」

至於厄文今天也與艾克森（Dante Exum）攜手頂下串連球隊攻勢的任務，兩人合計送出14次助攻，讓總教練基德（Jason Kidd）也感到相當滿意，「當厄文在場上時就帶給我們贏球的希望，你可以看到他對於隊友的信任，更可以看到隊友對他的信任，這是一件美麗的事情。」