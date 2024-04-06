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NBA／鵜鶘國王勇士輸球送厚禮 湖人拚西區排名大利多

中央社／ 台北6日電
在紫金雙星都還維持健康狀態之下，湖人有望持續連勝爭取更好排名。 路透社
在紫金雙星都還維持健康狀態之下，湖人有望持續連勝爭取更好排名。 路透社

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洛杉磯湖人今天雖然沒有比賽，但紐奧良鵜鶘、沙加緬度國王、金州勇士3個競爭對手同日輸球，湖人不僅與暫居第8國王之間已無勝差，還有機會追上第7的鵜鶘。

邁阿密熱火今天以119比104擊敗西區第11休士頓火箭隊，送給對手4連敗，火箭與西區第9的湖人、第10的勇士各有6場、4場勝差，僅剩5場例行賽的火箭，想要挺進附加賽，機會更加渺茫。

湖人基本上已鎖定西區前10，接下來就看能否取得更佳名次，湖人今天沒有賽程，而勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天出戰達拉斯獨行俠一役，雖攻下28分，包括決勝節倒數13秒追平分跳投，但獨行俠的華盛頓（P.J. Washington）最後4.1秒致勝上籃，粉碎勇士挑戰7連勝希望，最終勇士以106比108輸球。

湖人除了與勇士之間勝差拉開至2場外，還有2大利多，西區第8的國王以100比101敗給東區龍頭波士頓塞爾蒂克，而鵜鶘則是以109比111輸給聖安東尼奧馬刺。

湖人與國王已經沒有勝差，但因本季例行賽國王橫掃湖人，握有對戰優勢，因此國王、湖人仍分居西區第8、9。

東、西區前6隊伍，將直接前進季後賽，第7至10名球隊將透過附加賽爭奪最後2張季後賽席次，近期3連勝的湖人目前還剩下5場例行賽，先後對戰騎士、灰狼、勇士，加上最後一場將碰上另一個競爭對手鵜鶘，場場都相當關鍵。

儘管湖人目前還落後鵜鶘1場勝差，但若能延續近期連勝態勢，仍有機會搶下西區老7的位置。

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