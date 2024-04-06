NBA／艾頓展現「統治」力 送巫師成軍62年來最慘戰績
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自詡「統治頓」的拓荒者中鋒艾頓（Deandre Ayton），其言不假，從3月至今的表現確實有資格統治禁區！
今天面對戰績同樣墊底的巫師，艾頓上場40分鐘，25投13中，9罰8中，狂砍34分13籃板3助攻2抄截2阻攻，帶領拓荒者以108比102拿下勝利。艾頓本季已經累積4次至少30分10籃板，追平上季表現。
自3月以來，艾頓雖然缺席了9場比賽，但場均猶能拿下24.1分13.3籃板，投籃命中率達59%。本季至今，艾頓場均則是16.4分11.2籃板，投籃命中率57.6%。
「我們知道今年出現什麼狀況，我們也知道經歷過那些阻礙。我們仍嘗試持續努力，這樣明年要打進季後賽就沒太大問題了。」艾頓說
巫師今天輸球後，吞下本季第63敗，創下隊史最差戰績紀錄。過去最慘紀錄是出現在1961-62年的單季62敗。
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