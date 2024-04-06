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NBA／威廉森缺戰鵜鶘遭逆轉 溫班亞瑪準大三元送致命火鍋

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溫班亞瑪上演準大三元。 法新社
溫班亞瑪上演準大三元。 法新社

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前一場對魔術傷到左手手指的威廉森（Zion Williamson），今天主場對多位主力關機的馬刺被迫休兵，少了兩大鋒線悍將的鵜鶘儘管第三節一度領先15分，最後卻是後繼無力，節節敗退，第四節慘遭馬刺逆襲，以109比111飲恨輸球，吞下4連敗。

近期接連吞敗的鵜鶘和國王，雙雙都在今天比賽中留下遺憾，除了國王已經被湖人追上，兩隊已無勝差，暫居第7的鵜鶘也只領先紫金軍團1場勝差，拉開和太陽的差距，甚至有可能落入更後面的名次。

先前上演23分15籃板8助攻9阻攻的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），此役又繳出17分12籃板9助攻3阻攻的準大三元，特別是他在最後讀秒時刻封下瓊斯的出手，為球隊捍衛勝利。馬刺全隊7人得分雙位數，至少都拿下14分，打出綿密的團隊攻勢。

鵜鶘陣中以麥凱倫（C.J. McCollum）的31分為最佳，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）26分7籃板7助攻。

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