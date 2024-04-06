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NBA／詹皇大兒子宣布投入選秀 須取得許可才能參加聯合試訓

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹皇之子布朗尼決定投入選秀會。 美聯社
詹皇之子布朗尼決定投入選秀會。 美聯社

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NBA巨星詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）今天在個人社群上宣布正式投入NBA選秀並將保留大學學籍，不過在參加5月的聯合試訓之前，布朗尼將必須取得NBA體能競賽小組的評估和批准報告，才得以參加試訓和進行選秀。

因為父親身份以及同樣走上籃球路，讓布朗尼從小就受到外界的放大檢視，而去年就讀南加州大學後，他一度被寄予厚望，不過在7月一次練球過程中因為突然失去知覺以及心臟驟停事件，導致布朗尼在大一賽季的發揮空間受限，本季平均上場19分鐘拿下4.8分、2.8籃板、2.1助攻。

不過早早就將目標訂在NBA舞台的布朗尼，仍在今天於個人社群宣布正式投入NBA選秀會，且將會保留大學學籍，「這一年對於我來說有不少起伏，但作為一個男人、學生和球員我都成長許多，我決定將參加NBA選秀，同時保留我的大學資格，也即將進入NCAA的轉校程序，感謝南加大帶給我菜鳥球季令人驚喜的經驗，也謝謝家人、朋友、醫生、教練與球迷的支持。」

礙於去年心臟驟停事件，讓布朗尼在5月參加選秀聯合試訓前，必須取得NBA體能與競賽小組的參加許可，才能算是正式投入NBA選秀。

儘管大一賽季的表現並不突出，甚至不被認為具備挑戰NBA的能力，但外界大多也認為布朗尼仍可望在選秀會中雀屏中選，甚至是完成與父親為同一支球隊效力的夢想。

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