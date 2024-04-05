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NBA／勇士對戰火箭13連勝 現延續紀錄中僅次尼克宰活塞

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
勇士已經連4個賽季橫掃火箭。 法新社
勇士已經連4個賽季橫掃火箭。 法新社

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在一路領先的優勢下，勇士痛宰排名緊追其後的火箭，等同於了對手狠狠重擊，幾乎是確保取得附加賽資格。

根據統計，這是勇士連續4個賽季的例行賽橫掃火箭，對戰取得13連勝絕對優勢，在聯盟目前還延續的紀錄中，僅次於尼克對活塞的15連勝。

如果是面對有柯瑞（Stephen Curry）出賽的勇士，火箭則是14連敗，前一次能贏球已經要追溯到2019年5月6日，也就是長達1795天，柯瑞都沒輸過火箭。

「我們知道球隊有能力取得勝利，這對我們很重要。如果你內心沒有這種動力，那麼從別人那裡得到的動力都是虛假的。但是能聽到一些噪音確實對我們有所幫助。」柯瑞所說的噪音自然就是火箭小將伊森（Tari Eason）的挑釁。

湯普森（Klay Thompson）也提到，「能夠擊敗這些傢伙很有趣，他們說了很多挑釁的垃圾話，能來到這裡贏球很甜蜜，在這裡我們擁有很多美好的回憶。」

火箭目前與勇士已經有著4場勝差，從附加賽席次淘汰出局只是時間問題，總教練尤多卡（Ime Udoka）也坦言這場慘敗很傷。「兩支球隊都在為某個目標而戰，但勇士今天更加專注，他們更能意識到整個形勢有多嚴峻。這場失利會讓我們感到痛苦。」

勇士接下來目標除了延續目前連勝氣勢外，自然就是要想辦法追上湖人，目前他們落後湖人1.5場勝差，落後國王2場勝差。「穩住前10名讓我們能夠去關心接下來可以完成什麼目標。第一步就是確保自己有機會，一旦你有機會，就要考慮下一步該做什麼，我們能給自己最好的機會是什麼。」格林（Draymond Green）說。

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