NBA／喬治、哈登率快艇逆轉金塊 約柯奇大三元絕殺失手

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

在雷納德（Kawhi Leonard）連續兩場比賽缺席的情況下，喬治（Paul George）挺身攻下28分，哈登（James Harden）補上20分8助攻6籃板，祖巴茲（Ivica Zubac）也有14分15籃板的貢獻，快艇克服首節一度落後17的劣勢，在比賽後段逐漸掌控領先局面，隨著約柯奇（Nikola Jokic）最後一擊失手，在主場以102比100驚險勝出。

「這是一場重要的勝利，」快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）表示他喜歡球隊在比賽中的對抗性和鬥志，「是決心和防守讓我們能在落後17分的情況下贏得比賽。今晚我們在很多方面都有做到位。」

過去3場比賽22投僅5中一共只得到23分的哈登，賽前更被泰隆魯點名要打出侵略性。而他在第二節爆發獨拿14分，也帶動快艇單節打出33比18的攻勢，一舉扭轉比賽局面。「我們沒有因為首節失利感到驚慌，我們在第二節投進了一些球，同時在防守端鎖定勝局。」哈登說。

除了喬治和哈登的發揮外，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）拿下12分6籃板5助攻，鮑威爾（Norman Powell）補上11分。

約柯奇最後一擊失手。 美聯社

金塊方面也少了後場大將穆雷（Jamal Murray），約柯奇奮力攻下36分17籃板10助攻，完成本季第24次大三元，不過他在最後一擊嘗試三分外線出手落空，無緣絕殺對手。

「即使雷納德沒有上場，他們還是有很多可以防守多個位置的球員，這也是他們會如此出色的原因。」約柯奇說。金塊主帥馬龍在第四節因為和裁判爭論，吞下2次技術犯規遭到驅逐出場。

喬治表示：「這是很重要的一場勝利，我們亟需這樣的主場勝利。我們在最後關鍵時刻打得很不錯。」

快艇拿下勝利後，穩住西區第4名席次，依然領先獨行俠2場勝差；至於金塊則是落後龍頭灰狼0.5場勝差。