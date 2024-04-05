快訊

獨／4G吃到飽配手機超殺優惠 iPhone 15便宜1萬1、這款砍1萬6 擁「通關密語」再送小禮

人夫渴求「一男二女」多人運動！見妻挑選對象驚呆…崩潰仍硬上

國家級警報響！中午12時50分花蓮近海規模5.4地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／76人險勝熱火如洗三溫暖 馬克西：就像進入3月瘋

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
76人安比德全場猛轟29分，復出2戰球隊都贏球！ 美聯社
76人安比德全場猛轟29分，復出2戰球隊都贏球！ 美聯社

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

仍在為季後賽席次做最後卡位的76人隊與熱火隊今天交鋒，76人在前場復出的中鋒安比德（Joel Embiid）全場猛轟29分，加上馬克西（Tyrese Maxey）也有37分、11助攻、9籃板的全能演出，以109：105擊敗熱火，也將兩隊勝差追近到半場，與東區第6名的溜馬隊也僅有1場勝差。

76人今天在與熱火之戰一度在上半場取得高達16分領先優勢，不過下半場地主熱火卻展開猛烈反撲，甚至在第四節一度逆轉戰局，但關鍵時刻馬克西與烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）聯手出擊，為76再度逆轉戰局，以4分差距搶下關鍵一勝，讓他們仍有機會超越熱火，甚至是直接取得季後賽門票。

76人在今天賽後已經拉出一波3連勝，且根據統計數據當安比德與馬克西本季一同出賽時，球隊勝率逼近8成，談到今天的激戰，76人總教練諾斯（Nick Nurse）說：「這是一場競爭激烈的比賽，從開賽每個人就不斷來回跑動，耗費相當多的體力和精力。」

今天攻下37分、11助攻、9籃板的馬克西則說：「現在每一場比賽對我們都很重要，我們就像是進入3月瘋的球隊，雖然不是說每場比賽都是淘汰賽，但每場比賽都至關重要。」

而熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也直言，這場比賽的賽況就像目前東區季後賽門票卡位戰一樣來來回回，「我們幾隊在積分榜上差距相當小，這就是為什麼當我們幾隊交手時總是有來有回，我們也會繼續奔跑下去。」

延伸閱讀

NBA／復出拿24分上演致勝抄截 安比德：我可以打更好

NBA／76人安比德傷癒復出當英雄退雷霆 賽後與艾佛森擁抱

NBA／76人傳好消息！安比德最快明天對雷霆回歸

NBA／76人沒他39場只拿13勝 救星安比德有望附加賽前回歸

相關新聞

NBA／浪花兄弟聯手砍58分 勇士痛宰火箭奪6連勝鞏固附加賽

儘管首節就出現多達8次失誤，但勇士仍展現旺盛火力，從開賽就一路壓制火箭，整場比賽沒有給對手超前比分的機會，甚至第四節比分差距還一路擴大，最終以133比110痛宰對手，霸氣搶下6連勝。 這一勝對於

NBA／76人險勝熱火如洗三溫暖 馬克西：就像進入3月瘋

仍在為季後賽席次做最後卡位的76人隊與熱火隊今天交鋒，76人在前場復出的中鋒安比德（Joel Embiid）全場猛轟29...

NBA／國王領先21分不夠花 布朗森、哈特飆66分助尼克大逆轉

面臨湖人強勢追擊的國王，今天作客紐約足足浪費了21分領先優勢，第三節結束被追平比分，最後一節更是兵敗如山倒，布朗森（Jalen Brunson）和哈特（Josh Hart）聯手狂砍22分，帶動尼克後來

NBA／尼克藍道決定動右肩手術 賽季宣告報銷

1月底因右肩傷勢開始缺席的尼克球星藍道（Julius Randle），儘管休兵了2個月，最終仍決定接受手術治療，賽季宣告提前報銷。藍道也在社群上確認此事，表達了自己將繼續前進的樂觀看法。 當初藍

NBA／獨行俠例行賽橫掃老鷹 唐西奇兩戰狂轟98分

前一次面對老鷹狂轟73分的唐西奇（Luka Doncic），今天回主場再次交手，「很客氣」地只拿到25分12籃板8助攻，加上厄文（Kyrie Irving）也貢獻26分，獨行俠在傳奇名將諾維茨基（Di

NBA／勇士大勝火箭讓伊森成笑柄 湯普森：他有點無聊

西區附加賽關鍵戰今天由第10名的勇士隊出戰火箭隊，勇士在柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thomp...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。