NBA／國王領先21分不夠花 布朗森、哈特飆66分助尼克大逆轉

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面臨湖人強勢追擊的國王，今天作客紐約足足浪費了21分領先優勢，第三節結束被追平比分，最後一節更是兵敗如山倒，布朗森（Jalen Brunson）和哈特（Josh Hart）聯手狂砍22分，帶動尼克後來居上一口氣取得16分超前，最終以120比109拿下勝利。

這一勝對尼克十分重要，中止了近期3連敗，戰績45勝31敗追平魔術，但由於本季對戰1勝3敗居劣勢，因此排名仍居東區第5，雙方仍在爭奪季後賽首輪主場優勢。至於國王慘遭逆轉後，目前僅領先湖人0.5場勝差。

布朗森狂轟35分11助攻3抄截，本季第16次單場至少35分；哈特也繳出31分9籃板8助攻的全能數據，迪文森佐（Donte DiVincenzo）21分。

國王後衛福克斯（De'Aaron Fox）拿到29分7籃板7助攻，穆雷（Keegan Murray）；沙波尼斯（Domantas Sabonis）17分11籃板7助攻，達成連續59場雙十演出。