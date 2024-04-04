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NBA／勇士西區第10穩了？格林放話：明天要終結火箭

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊格林(後)。 美聯社
勇士隊格林(後)。 美聯社

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西區第10爭奪戰日前相當激烈，但勇士近期拉出一波5連勝；反觀火箭吞下2連敗，目前兩隊勝差拉開到3場，勇士隊格林（Draymond Green）也放話，要粉碎火箭進入附加賽的美夢。

目前兩隊例行賽都剩7場比賽，勇士本季面對火箭2勝0敗，明天是兩隊本季最後一次交鋒，格林表示，「他們已經連輸好幾場，距離我們有3場勝差，如果考慮對戰優勢，實際上是4場，只剩7場比賽。明天將終結火箭進入季後賽的機會，數學專家可能會說他們還沒被淘汰，但我們會說差不多囉。」

格林曾在受訪時說自己不在意火箭排名，這次會這麼嗆，可能與火箭前鋒伊森（Tari Eason）日前開直播嗨喊「勇士出來打球」有關，當時兩隊只有1場勝差。

勇士目前戰績41勝34敗，落後西區第9的湖人2場勝差，要追上頗有難度，因為湖人近期也打出3連勝。

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