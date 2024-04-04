快訊

上班遇7.2強震！車遭落石砸中翹起 太魯閣晶英員工獲救憶驚恐瞬間：以為快沒命

NBA／飛人卡特和畢拉普斯進入名人堂 威斯特第3度獲選

聯合新聞網／ 綜合報導
卡特奪下2000年灌籃大賽冠軍。 美聯社
卡特奪下2000年灌籃大賽冠軍。 美聯社

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，擁有「半人半神」封號的傳奇扣將卡特（Vince Carter）和畢拉普斯（Chauncey Billups），將入選2024年奈史密斯籃球名人紀念堂。據ESPN報導，「Logo Man」威斯特（Jerry West）3度入選名人堂。

威斯特球員時期效力湖人，1979年以球員身分入選名人堂；2010年則以1960美國奧運代表隊成員身分再度入選。如今他以場外貢獻者身分入選，他擔任球隊高層時，總共隨球隊拿下8座冠軍，曾在1995年和2004年獲得年度最佳總管，近年則在快艇擔任顧問。

現年47歲的卡特是知名扣將，他2000年奪下灌籃大賽冠軍，同年在雪梨奧運隔扣法國長人衛斯（Frederic Weis），至今仍被多數球迷認為是奧運會史上最佳扣籃。他在暴龍和籃網隊8度入選明星賽，後續效力過太陽、獨行俠、灰熊、國王及老鷹，43歲才宣布退休。

畢拉普斯目前是拓荒者總教練，曾是活塞五虎一員，2004年率隊擊敗擁有四大球星的湖人隊，奪下總冠軍賽MVP，生涯總共5度入選明星賽、3次年度陣容及2次年度防守陣容。他今天受訪時表示，「我生涯一直用正確方式打球，不追求數據，試著為球隊貢獻，讓每個人變好，最後這件好事發生在我身上。」

Vince Carter

相關新聞

NBA／塞爾蒂克奪隊史第14次60勝 雷霆教頭：他們是法拉利

「綠衫軍」塞爾蒂克隊本季戰績獨走，今天以135：100大勝雷霆隊，除迎接主場11連勝，更進帳第60勝，確定以聯盟最佳戰績...

NBA／活塞殺出板凳奇兵 弗林替補狂轟50分成史上第3人

活塞隊今天以113：121敗給老鷹隊，但板凳出發的弗林（Malachi Flynn）狂轟50分，讓他名字進入史冊，成為N...

NBA／布克再飆40分助太陽重返西區第6 KD盛讚小寶兒成長

太陽今天靠著雙星布克（Devin Booker）和杜蘭特（Kevin Durant）合砍72分，終場以122：101輕取作客的騎士。由於鵜鶘今天不敵魔術，太陽重返西區第6。 布克首節就獨得13分

NBA／飛人卡特和畢拉普斯進入名人堂 威斯特第3度獲選

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，擁有「半人半神」封號的傳奇扣將卡特（Vince Carter）和畢拉普斯（Chauncey Billups），將入選

NBA／暴龍8壯士輸灰狼48分創隊史 15連敗也逼近最差紀錄

暴龍近期因傷兵滿營狀況不佳，今天客場挑戰灰狼，只有8名球員能上場，終場以85：133輸球，這是暴龍隊史最大敗分差，且近期吞下15連敗，距離隊史最長連敗紀錄只差2場。 暴龍主將巴瑞特（RJ Bar

NBA／公鹿連兩天爆冷輸弱隊 瑞佛斯後悔沒換下字母哥

公鹿昨天客場不敵巫師，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）批評球員沒職業精神，今天回到主場迎戰灰熊，沒想到又以101：111爆冷輸球。 里拉德（Damian Lillard）持續缺陣，公鹿三節打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。