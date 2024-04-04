NBA／飛人卡特和畢拉普斯進入名人堂 威斯特第3度獲選

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據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，擁有「半人半神」封號的傳奇扣將卡特（Vince Carter）和畢拉普斯（Chauncey Billups），將入選2024年奈史密斯籃球名人紀念堂。據ESPN報導，「Logo Man」威斯特（Jerry West）3度入選名人堂。

威斯特球員時期效力湖人，1979年以球員身分入選名人堂；2010年則以1960美國奧運代表隊成員身分再度入選。如今他以場外貢獻者身分入選，他擔任球隊高層時，總共隨球隊拿下8座冠軍，曾在1995年和2004年獲得年度最佳總管，近年則在快艇擔任顧問。

現年47歲的卡特是知名扣將，他2000年奪下灌籃大賽冠軍，同年在雪梨奧運隔扣法國長人衛斯（Frederic Weis），至今仍被多數球迷認為是奧運會史上最佳扣籃。他在暴龍和籃網隊8度入選明星賽，後續效力過太陽、獨行俠、灰熊、國王及老鷹，43歲才宣布退休。

September 25, 2000: Vince Carter. Frédéric Weis. Olympics. pic.twitter.com/wh2358UiKL — This Day In Sports Clips (@TDISportsClips) 2020年9月25日

畢拉普斯目前是拓荒者總教練，曾是活塞五虎一員，2004年率隊擊敗擁有四大球星的湖人隊，奪下總冠軍賽MVP，生涯總共5度入選明星賽、3次年度陣容及2次年度防守陣容。他今天受訪時表示，「我生涯一直用正確方式打球，不追求數據，試著為球隊貢獻，讓每個人變好，最後這件好事發生在我身上。」