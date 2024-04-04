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NBA／活塞殺出板凳奇兵 弗林替補狂轟50分成史上第3人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
活塞隊弗林替補上陣狂轟50分，成為史上第三人。法新社
活塞隊弗林替補上陣狂轟50分，成為史上第三人。法新社

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活塞隊今天以113：121敗給老鷹隊，但板凳出發的弗林（Malachi Flynn）狂轟50分，讓他名字進入史冊，成為NBA史上第3位替補轟下超過50分的球員。

25歲的弗林2020年選秀對第一輪29順位被暴龍隊挑中，本季被交易到活塞，今天面對老鷹光是下半場就轟下33分，全場50分成隊史替補球員最高分紀錄，一舉超越漢米爾頓2009年2月締造的38分原紀錄。

神奇表現也讓弗林追平安德森（Nick Anderson）1993年4月23日板凳出發攻下50分的紀錄，兩人僅次於克勞佛（Jamal Crawford）2019年4月9日締造的替補貢獻51分數據。

弗林今天第一節5分38秒才被換上場，他全場25投18中，包括9投5中的三分球，只上場34分鐘就成為本季第10位轟破50分的球員。

過去生涯最高27分的弗林，今天除一口氣推高生涯最高得分，6籃板寫下本季最高，還有5助攻和5抄截全能演出，無奈活塞仍吞下近11場比賽的第10敗。

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