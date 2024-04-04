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NBA／力挺台灣的前球星費里登 為花蓮地震災民祈禱

中央社／ 洛杉磯3日綜合外電報導
前美國職籃NBA球星費里登今天在社群媒體X發文表示，他為受地震影響的台灣人民祈禱。 聯合報系資料照
前美國職籃NBA球星費里登今天在社群媒體X發文表示，他為受地震影響的台灣人民祈禱。 聯合報系資料照

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮近海發生規模7.2地震，全台各地強烈有感，前美國職籃NBA球星費里登（Enes Kanter Freedom）今天在社群媒體X發文表示，他為台灣人民祈禱。

費里登發文指出：「我為遭受毀滅性地震影響的台灣人民祈禱。台灣是一個有韌性的國家，我有信心它能夠完全恢復，並克服地震帶來的挑戰。」

此外，費里登還寫道：「我的心與每位所影響的民眾同在，並祝福所有傷者早日康復。我全力支持急救人員的救命工作。」

坎特為土耳其裔美國公民，先前曾多次發文批評中國共產黨的人權問題，並且力挺台灣。

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