NBA／湖人「背靠背」戰巫師 詹姆斯透露想上場

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正在客場6連戰的湖人隊，今天在「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）23分、戴維斯（Anthony Davis）21分、12籃板領軍下，以128：111擊敗暴龍隊，收下近8戰的第7勝，教頭漢姆（Darvin Ham）預告，明天對上巫師隊的「背靠背」比賽，仍希望詹姆斯和戴維斯一同上陣，詹姆斯也透露出賽意願。

巫師戰績雖在東區排倒數第2，但最近才擊敗東區排名第2的公鹿隊，湖人不敢大意，漢姆說：「我們會看看他們明天早上起來感覺如何，但我很確信他們會上場。」

戴維斯第4節都休息，詹姆斯第四節還剩9分22秒也被換下場，當時湖人已握有109：82絕對領先。

今天上場29分鐘的詹姆斯笑說，很感謝能提早開始做自己的賽後例行工作，「這絕對有幫助，每一分鐘都很重要，我可以回到休息室，開始治療，開始修復我的身體，希望能為明天做好準備。」

過去6度碰暴龍，詹姆斯有5場比賽得分超過20分，暴龍教頭嘉柯維奇（Darko Rajakovic）形容39歲的詹姆斯出類拔萃，「一個球員在這樣年紀，在NBA已經20年還能有這樣高的水準實在很驚奇，這前所未見。」