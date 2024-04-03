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NBA／溫班亞瑪準大四喜仍不敵金塊 約柯奇：他今天有600阻攻

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇(左)、溫班亞瑪(右)。 法新社
約柯奇(左)、溫班亞瑪(右)。 法新社

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馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天面對金塊，狂砍23分15籃板8助攻9阻攻的準大四喜數據，不過金塊約柯奇（Nikola Jokic）也轟下42分16籃板，帶隊以110：105險勝馬刺。

本場形成拉鋸戰，比賽時間剩27.1秒，金塊隊前鋒波特（Michael Porter Jr.）投進外線，取得3分領先。隨後溫班亞瑪外線出手沒進，接著金塊葛登（Aaron Gordon）摘下籃板，約柯奇兩罰全進，拿下比賽。

約柯奇全場得到42分16籃板6助攻，葛登23分7籃板，波特有15分16籃板。馬刺除溫班亞瑪外，後衛瓊斯（Tre Jones）繳出10分12籃板11助攻大三元，布蘭漢姆（Malaki Branham）砍進24分。

約柯奇罕見單場3次灌籃，包含首節對溫班亞瑪隔扣，他受訪時開玩笑表示，「溫班亞瑪今天有600次阻攻，但我們贏了。」約柯奇也談到面對溫班亞瑪的困難，「他擋住我6到7次投籃，他是很特別的球員，必須做一些特殊動作來對付。我認為當他學習弄清比賽後，會成為大麻煩。」

Nikola Jokic Victor Wembanyama 金塊 馬刺

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