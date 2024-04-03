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NBA／湖人雙星只打三節就解決暴龍 教頭盼明天對巫師能上場

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(右)。 美聯社
詹姆斯(右)。 美聯社

湖人今天客場面對暴龍，第三節將分差拉開，雙星戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯（LeBron James）末節都不用上場，就以128：111輕鬆贏球，賞給暴龍14連敗。

暴龍主力球員巴瑞特（RJ Barrett）和奎克利（Immanuel Quickley），睽違1個多月再度上場，湖人半場打完只領先6分。不過第三節後半段打出一波13：0攻勢，第四節最多領先33分，比賽提前進入垃圾時間。

詹姆斯全場只出手1顆三分球，攻下23分9助攻，戴維斯21分12籃板，羅素（D'Angelo Russell）拿到25分7助攻，暴龍則以巴瑞特28分6籃板6助攻表現最佳。

湖人半場打完只領先6分，總教練漢姆（Darvin Ham）透露中場休息時向球員們喊話，「他們在第三節用強大的防守作為回應。」

湖人明天要背靠背出戰巫師，漢姆盼雙星都能出陣，「我們會看他們起床後的感覺，但我相信他們很有機會上場。」

Anthony Davis LeBron James 暴龍 湖人

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