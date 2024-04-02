PLG／季後賽卡位戰 攻城獅19記三分彈射爆衛冕軍勇士

衛冕軍台北富邦勇士和新竹御頂攻城獅今天對決，形同季後賽爭奪戰，作客的攻城獅下起三分雨，全場轟進19顆外線，包括第二節6記三分彈在內攻下38分，最終以本季新高的120：101擊敗勇士，為季後賽卡住有利位置。

賽前攻城獅12勝13敗戰績排第4，12勝15敗的勇士排名第5，今天對決和排名有直接相關。作客的攻城獅在蕭順議開賽獨拿6分下打出16：9的開節優勢，但勇士在曾祥鈞強打內線、賴廷恩飆進外線後洋將泰勒再抄截爆扣，勇士打出一波12：0強攻，反以21：16超前；克拉克投進外線終於為攻城獅止血，但賴廷恩馬上回敬三分彈，不過攻城獅朱雲豪投進壓哨外線，首節打完將比數追近到28：31。

攻城獅第二節有高國豪和朱雲豪輪流外線開火，助隊分數反超；勇士雖有周桂羽連進2記三分彈，但進攻點零星，蕭順議飆進外線、克拉中距離得手後攻城獅領先達到64：48，半場打完也握有66：53領先。

第三節5分41秒，賴廷恩中場抄掉張傑瑋球還造成張傑瑋瑋違反運動精神犯規，賴廷恩2罰俱中後再飆進外線，連拿5分下將差距縮小到67：77，但攻城獅克拉、曾柏喻三分嘗試都破網，三節打完攻城獅仍維持91：78優勢。

勇士第四節在簡廷兆飆進外線後將差距再縮小到10分，但曾柏喻、高國豪又飆進外線，攻城獅領先再回到16分，高國豪讀秒階段再飆進全隊第19記三分球，助球隊以120：101帶走勝利。

攻城獅今天三分球39投19中，命中率將近5成，120分和單場19記三分彈都寫下本季新高，且全隊有7人加入外線開火行列，克拉6投4中攻下30分外帶15籃板，高國豪外線8投5中攻下20分，朱雲豪三分球7投4中贊助18分。