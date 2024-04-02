NBA／無緣明星賽球員薪資榜 哈里斯賺近2.5億美元居冠
在NBA征戰13年的費城前鋒哈里斯（Tobias Harris），今年夏天將會成為完全自由球員。媒體統計，加上今年賽季，哈里斯生涯至今總薪資約2.49億美元，在歷史上所有沒進明星賽的球員中高居第一。
現年31歲的哈里斯，累積出賽893場，平均攻下16.3分6.2籃板2.4助攻，不僅沒有打過明星賽，就連年度最佳陣容前三隊也沒他的份。
在所有未選入年度最佳陣容的球星裡面，哈里斯的總薪資居史上第4，僅次於康利（Mike Conley）、海瓦德（Gordon Hayward）和哈勒戴（Jrue Holiday）。
這3人都有入選過明星賽，其中哈勒戴和康利也曾獲選進入年度最佳防守陣容。
打開哈里斯NBA生涯的榮譽榜或獎項列表，可以說是空白一片，只有大學和高中時期的得獎記錄。
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