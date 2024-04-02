NBA／布克8場破50分現役第6多 哈登獨走大幅領先

「鵜鶘殺手」布克（Devin Booker）今天轟出生涯新高8顆三分球，又一次飆進52分，這已經是他連3次對決鵜鶘突破50分，生涯累積8次單場至少50分的比賽，和安比德（Joel Embiid）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）並列現役球員中第6多。

排在布克前面的分別是哈登（James Harden）的23次、里拉德（Damian Lillard）的15次、詹姆斯（Lebron James）的14次、柯瑞（Stephen Curry）的13次、杜蘭特（Kevin Durant）的9次。

其中放眼歷史，哈登排名史上第4多，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的118次、喬丹（Michael Jordan）的31次、布萊恩（Kobe Bryant）的25次。以這兩年哈登進攻狀態大幅下滑來看，想追上布萊恩次數有一定難度。

27歲的布克未來仍有機會累積50分比賽，至於25歲的唐西奇（Luka Doncic）也已經累積7場破50分，同樣有望提升名次。